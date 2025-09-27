Кто из военных рискует остаться без дополнительного вознаграждения?
Дополнительное вознаграждение во время войны это право, а не гарантия. У Министерстве обороны напомнили: существуют конкретные обстоятельства, при которых военнослужащий может потерять право на эти выплаты. передает 24 Канал.
Чаще всего дополнительное вознаграждение лишают в случаях, когда военный отказывается выполнять боевой приказ, самовольно покидает часть, становится дезертиром, добровольно сдается в плен или был отстранен от выполнения служебных обязанностей или полномочий.
Дополнительное вознаграждение также не начисляют, если военный:
- находился в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения во время выполнения боевых задач;
- привлечен к уголовной ответственности по решению суда;
- намеренно нанес себе телесные повреждения или совершил самоубийство (исключение - случаи доведения до самоубийства судом);
- отбывает наказание на гауптвахте.
Какой размер дополнительного вознаграждения?
В соответствии с приказом Минобороны, размер дополнительного вознаграждения зависит от вида деятельности военного, региона службы и степени вовлеченности в отпор российской агрессии:
- 100 000 гривен – для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовых позициях или выполняет задачи по огневому поражению (ракетчики, артиллеристы, ПВО).
- 70 000 гривен – для военных на фронте или в тылу врага.
- 50 000 гривен – для тех, кто выполняет боевые задачи в штабах и органах управления.
- 30 000 гривен – для военных за боевые (специальные) задачи по приказам.
- 15 – 30 000 гривен – для инструкторов в учебных частях.
- 8 – 20 000 гривен – для курсантов военных вузов.
Что еще известно о выплатах военнослужащим: коротко о главном
Владимир Зеленский заявил о намерении повысить выплаты украинским военным, однако для этого необходимо дополнительное финансирование от ЕС.
Правительство Украины планирует стимулировать новобранцев подписывать военные контракты путем увеличения денежного обеспечения.
Также в 2025 году военные получают единовременные выплаты после подписания первого контракта, на оздоровление, для решения социально-бытовых нужд, а также при увольнении со службы.