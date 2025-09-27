Кто из военных рискует остаться без дополнительного вознаграждения?

Дополнительное вознаграждение во время войны это право, а не гарантия. У Министерстве обороны напомнили: существуют конкретные обстоятельства, при которых военнослужащий может потерять право на эти выплаты. передает 24 Канал.

Чаще всего дополнительное вознаграждение лишают в случаях, когда военный отказывается выполнять боевой приказ, самовольно покидает часть, становится дезертиром, добровольно сдается в плен или был отстранен от выполнения служебных обязанностей или полномочий.

Дополнительное вознаграждение также не начисляют, если военный:

находился в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения во время выполнения боевых задач;

привлечен к уголовной ответственности по решению суда;

намеренно нанес себе телесные повреждения или совершил самоубийство (исключение - случаи доведения до самоубийства судом);

отбывает наказание на гауптвахте.

Какой размер дополнительного вознаграждения?

В соответствии с приказом Минобороны, размер дополнительного вознаграждения зависит от вида деятельности военного, региона службы и степени вовлеченности в отпор российской агрессии:

100 000 гривен – для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовых позициях или выполняет задачи по огневому поражению (ракетчики, артиллеристы, ПВО).

70 000 гривен – для военных на фронте или в тылу врага.

50 000 гривен – для тех, кто выполняет боевые задачи в штабах и органах управления.

30 000 гривен – для военных за боевые (специальные) задачи по приказам.

15 – 30 000 гривен – для инструкторов в учебных частях.

8 – 20 000 гривен – для курсантов военных вузов.

Что еще известно о выплатах военнослужащим: коротко о главном