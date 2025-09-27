Кто из военных рискует остаться без дополнительного вознаграждения?

Дополнительное вознаграждение во время войны это право, а не гарантия. У Министерстве обороны напомнили: существуют конкретные обстоятельства, при которых военнослужащий может потерять право на эти выплаты. передает 24 Канал.

Интересно Какие пенсии могут получать ветераны войны в Украине: сумма выплат и условия

Чаще всего дополнительное вознаграждение лишают в случаях, когда военный отказывается выполнять боевой приказ, самовольно покидает часть, становится дезертиром, добровольно сдается в плен или был отстранен от выполнения служебных обязанностей или полномочий.

Дополнительное вознаграждение также не начисляют, если военный:

  • находился в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения во время выполнения боевых задач;
  • привлечен к уголовной ответственности по решению суда;
  • намеренно нанес себе телесные повреждения или совершил самоубийство (исключение - случаи доведения до самоубийства судом);
  • отбывает наказание на гауптвахте.

Какой размер дополнительного вознаграждения?

В соответствии с приказом Минобороны, размер дополнительного вознаграждения зависит от вида деятельности военного, региона службы и степени вовлеченности в отпор российской агрессии:

  • 100 000 гривен – для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовых позициях или выполняет задачи по огневому поражению (ракетчики, артиллеристы, ПВО).
  • 70 000 гривен – для военных на фронте или в тылу врага.
  • 50 000 гривен – для тех, кто выполняет боевые задачи в штабах и органах управления.
  • 30 000 гривен – для военных за боевые (специальные) задачи по приказам.
  • 15 – 30 000 гривен – для инструкторов в учебных частях.
  • 8 – 20 000 гривен – для курсантов военных вузов.

Что еще известно о выплатах военнослужащим: коротко о главном

  • Владимир Зеленский заявил о намерении повысить выплаты украинским военным, однако для этого необходимо дополнительное финансирование от ЕС.

  • Правительство Украины планирует стимулировать новобранцев подписывать военные контракты путем увеличения денежного обеспечения.

  • Также в 2025 году военные получают единовременные выплаты после подписания первого контракта, на оздоровление, для решения социально-бытовых нужд, а также при увольнении со службы.