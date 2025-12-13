Про це він сказав у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
На думку Олексія, парламент обрав невірний шлях, встановивши грошові виплати за народження дитини. Він вважає, що така система створює можливість для зловживань з боку окремих категорій населення, які народжують виключно заради грошей.
Я вважаю, що це безвідповідально і тупо. Те, що прийнято Верховною Радою – це дно і це тупізм. Це конче необхідно зупинити,
– сказав Суханов.
Телеведучий наголосив, що не виступає проти державної підтримки сімей з дітьми загалом. Замість готівкових виплат від держави він запропонував: відкривати депозитні рахунки на ім'я новонароджених, гарантувати місця в дитячих садках, чи надавати підтримку при вступі до вишів.
Інтерв'ю з Олексієм Сухановим: дивіться відео онлайн
Про який закон говорив Олексій Суханов?
- Йдеться про законопроєкт №13532, який Володимир Зеленський підписав у листопаді цього року. Він набуде чинності з початку 2026.
- При народженні дитини держава виплачуватиме 50 тисяч гривень одразу всією сумою, а не частинами впродовж кількох місяців, як це було раніше (тоді загальна сума становила 41 280 гривень).
- Жінки, які офіційно не працевлаштовані, отримуватимуть 7 тисяч гривень щомісяця впродовж вагітності.
- Ті, хто доглядатиме за малюком (мама, тато, бабуся або дідусь, опікун або інший родич) отримуватимуть по 7 тисяч гривень кожного місяця, поки дитині не виповниться рік.
- Якщо один із батьків вирішить вийти на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік, держава компенсує до 8 тисяч гривень щомісяця за садочок. Альтернативою є сплата державою ЄСВ за того з батьків, хто залишається з дитиною вдома, щоб зберегти його страховий стаж для пенсії, як писало видання "Главком".
- Крім того, вводиться одноразова допомога першокласникам у розмірі 5 тисяч гривень на шкільне приладдя.