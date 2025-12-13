Об этом он сказал в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
Не пропустите Причастны трое несовершеннолетних девушек: полиция раскрыла новые детали нападения на артистов "Гуцулии"
По мнению Алексея, парламент избрал неверный путь, установив денежные выплаты за рождение ребенка. Он считает, что такая система создает возможность для злоупотреблений со стороны отдельных категорий населения, которые рожают исключительно ради денег.
Я считаю, что это безответственно и тупо. То, что принято Верховной Радой – это дно и это тупизм. Это крайне необходимо остановить,
– сказал Суханов.
Телеведущий отметил, что не выступает против государственной поддержки семей с детьми в целом. Вместо наличных выплат от государства он предложил: открывать депозитные счета на имя новорожденных, гарантировать места в детских садах, или оказывать поддержку при поступлении в вузы.
Интервью с Алексеем Сухановым: смотрите видео онлайн
О каком законе говорил Алексей Суханов?
- Речь идет о законопроекте №13532, который Владимир Зеленский подписал в ноябре этого года. Он вступит в силу с начала 2026 года.
- При рождении ребенка государство будет выплачивать 50 тысяч гривен сразу всей суммой, а не частями в течение нескольких месяцев, как это было раньше (тогда общая сумма составляла 41 280 гривен).
- Женщины, которые официально не трудоустроены, будут получать 7 тысяч гривен ежемесячно в течение беременности.
- Те, кто будет ухаживать за малышом (мама, папа, бабушка или дедушка, опекун или другой родственник) будут получать по 7 тысяч гривен каждый месяц, пока ребенку не исполнится год.
- Если один из родителей решит выйти на работу после того, как ребенку исполнился 1 год, государство компенсирует до 8 тысяч гривен ежемесячно за садик. Альтернативой является уплата государством ЕСВ за того из родителей, кто остается с ребенком дома, чтобы сохранить его страховой стаж для пенсии, как писало издание "Главком".
- Кроме того, вводится единовременное пособие первоклассникам в размере 5 тысяч гривен на школьные принадлежности.