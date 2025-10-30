Тоді як виїзд молодих чоловіків не є масовим, загальний потік навіть дещо скоротився восени. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника ДПСУ Андрій Демченка в етері "Ранок.LIVE".

Скільки чоловіків виїхали за кордон?

За словами Демченка, перетин державного кордону чоловіками віком від 18 до 22 років становить незначну частку від загального пасажиропотоку. Варто зауважити, що молоді українці не лише виїжджають, а й активно повертаються до країни.

Так, ми бачимо рух громадян цієї вікової групи, але якщо порівняти з загальним пасажиропотоком – це невелика кількість. Крім того, серед них чимало тих, хто навпаки в’їжджає в Україну,

– зазначив речник Держприкордонслужби.

Він також підкреслив, що вересень і жовтень були відносно спокійними місяцями й загальний трафік через кордон навіть зменшився. У вересні фіксувалося приблизно на мільйон менше перетинів кордону, ніж у серпні, а жовтень показав ще нижчі показники.

Натомість у The Telegraph зазначають, що майже 100 000 українських чоловіків боєздатного віку покинули країну за останні два місяці після того, як президент Володимир Зеленський пом'якшив правила виїзду.

У матеріалі кажуть, що для порівняння, вся британська армія налічує близько 70 000 осіб. Надаючи молодим українцям більше свободи для виїзду, влада сподівалася, що пізніше більше людей повернуться і добровільно підуть воювати.

У Німеччині, де канцлер Фрідріх Мерц намагається посилити ліберальні міграційні правила, кількість українських чоловіків у віці від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, до середини вересня різко зросла з 19 до більш ніж 1000. До жовтня це число зросло до 1400 – 1800 на тиждень.

За словами представника МВС Німеччини, нові в'їзди стали частиною "першого етапу зростання міграції після набуття чинності постанови, ухваленої Україною влітку". Зазначається, що кількість українців, яка постійно зростає, посилить тиск на Мерца, вимагаючи припинити підтримку біженців з України, які ховаються в Німеччині.

Вкрай права партія "Альтернатива для Німеччини", що посідає перше місце в опитуваннях громадської думки, закликала Берлін призупинити виплати допомоги українцям, а також виступила проти військової підтримки Києва.

Виїзд за кордон під час війни: коротко про головне