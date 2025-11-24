Про це пише 24 Канал із посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Що відомо про мобілізацію студентів в Україні?

Юристи пояснили, що студенти, які не відповідають вимогам закону, підлягають призову на загальних підставах. Мобілізація можлива у таких випадках:

після завершення семестру та складання іспитів;

якщо студент навчається на військових або споріднених з обороною спеціальностях;

після переходу на заочну, вечірню чи дистанційну форму;

у разі відрахування чи академічної відпустки, що не дає права на відстрочку.

Це означає, що студенти, які змінюють форму навчання, втрачають право на захист одразу після офіційного переведення. Важливо, що ТЦК не зобов'язаний попереджати про можливу мобілізацію окремо – достатньо зміни статусу студента у реєстрі,

– наголосили в адвокатському об'єднанні.

Водночас право на відстрочку отримують студенти денної або дуальної форми, які здобувають освіту вищого рівня порівняно з попереднім. Важливо, щоб зарахування було офіційно підтверджене в Єдиній державній електронній базі з питань освіти – саме ці дані стають основою для прийняття рішення ТЦК.

Відстрочка можлива для студентів, які:

навчаються за денною чи дуальною формою;

здобувають наступний рівень освіти;

не проходять підготовку за військовими або оборонними спеціальностями.

