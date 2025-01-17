Справу має розглянути Миколаївський окружний адміністративний суд. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Миколаївську політехніку позбавили права на діяльність

Підставою для позбавлення ліцензії вишу 5 листопада 2024 року стало поновлення студентів на спеціальності, на які набір з 2019 року не проводять у зв'язку зі змінами в переліку спеціальностей та галузей знань згідно з постановою КМУ №266.

Т.в.о. ректора Євгенія Полякова 14 листопада 2024 року в коментарі Суспільному заявила, що університет працює і має ліцензію, посилаючись на запис в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Однак надалі від коментарів відмовилась.

Юрист Андрій Саченко каже, за таких обставин виш не може набирати студентів на спеціальності, на які скасували ліцензію, а також видавати дипломи за відповідними напрямами. І додає, що анулювання ліцензії університету не є підставою для припинення статусу студента.

Студенти можуть перевестися на інші факультети, на які залишилася ліцензія або перевестися до іншого навчального закладу, якщо є така можливість, або вимагати повернення грошей у випадку розірвання контракту, якщо сплатили за навчання за контрактною формою".