Дело должен рассмотреть Николаевский окружной административный суд. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Николаевскую политехнику лишили права на деятельность

Основанием для лишения лицензии вуза 5 ноября 2024 года стало восстановление студентов на специальности, на которые набор с 2019 года не проводят в связи с изменениями в перечне специальностей и отраслей знаний согласно постановлению КМУ №266.

В.и.о. ректора Евгения Полякова 14 ноября 2024 года в комментарии Суспильному заявила, что университет работает и имеет лицензию, ссылаясь на запись в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Однако в дальнейшем от комментариев отказалась.

Юрист Андрей Саченко говорит, при таких обстоятельствах вуз не может набирать студентов на специальности, на которые отменили лицензию, а также выдавать дипломы по соответствующим направлениям. И добавляет, что аннулирование лицензии университета не является основанием для прекращения статуса студента.

Студенты могут перевестись на другие факультеты, на которые осталась лицензия или перевестись в другое учебное заведение, если есть такая возможность, или требовать возврата денег в случае расторжения контракта, если оплатили обучение по контрактной форме".