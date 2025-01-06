Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти та науки Михайла Винницького LB. За його словами, в Україні було 130 ЗВО, стало 121.

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Як змінили мережу ЗВО в Україні

Посадовець повідомив, що перше місто, в якому процес реорганізації завершили, – це Львів.

Маємо три укрупнені заклади – Львівську політехніку (до неї приєднали Українську академію друкарства, – ред.), Львівський національний університет імені Франка (до нього приєднали Інститут фізичної оптики імені Влоха, – ред.) і Університет ветеринарної медицини та біотехнологій, який незабаром стане Університетом ветеринарної медицини та природокористування,

– уточнив Винницький.

При цьому він зауважив, що зараз МОН цю мережу модернізовує по-тихому. Відповідні розмови у цьому разі виявились шкідливими для розвитку вишів.

Ми не спішимо. У нас є дедлайн: на момент вступу в Європейський Союз має бути конкурентна мережа. Якщо вступ у Європейський Союз – це приблизно 2030 рік, то це означає, що нам необхідно дійти до плюс-мінус 100 цивільних закладів до цього часу. Чи зможемо ми втримати темпи реорганізації у 2025 році? Самоцілі такої нема,

– каже посадовець.

І наголошує, що та чинна мережа вишів в Україні – неконкурентноздатна.

Вона має надзвичайно сильні осередки. Це, на мою думку, до 40 закладів вищої освіти. Вони однозначно класно підтримують вітчизняний ринок праці, виконують свою функцію підготовки фахівців. А є дуже велика база, яку треба чистити. Її можна чистити в різні способи,

– резюмував заступник Лісового.

Раніше ми інформували, що У Раді хочуть дозволити певній категорії студентів вільно перетинати кордон. Про це читайте за посиланням.