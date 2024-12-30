Безперешкодний перетин кордону для студентів певної категорії пропонують у новому законопроєкті. Хто підпадає під цю категорію пише 24 Канал, посилаючись на видання "РБК-Україна".

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Кого зі студентів стосується законопроєкт

Проєктом закону №12361 Верховна Рада пропонується надати можливість безперешкодного перетину кордону громадянам України віком до 24 років, які є здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти за денною або дуальною формами навчання в закордонному навчальному закладі.

Автори проєкту обґрунтовують таку необхідність збереженням трудових ресурсів в Україні та створенням мотивації повернутися на Батьківщину. Оскільки проблема виїзду за межі України, особливо молоді, з подальшою інтеграцією за кордоном та небажанням повернутися, стає все більше відчутною.

Дані Eurostat свідчать, що станом на 30 листопада 2024 року близько 4,2 мільйона українців мали тимчасовий захист у ЄС. При цьому дорослі жінки становили майже половину (46,3%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Діти становили майже третину (33,3%), тоді як дорослі чоловіки становили трохи більше п'ятої частини (20,4%). Тобто, за межами України перебуває не менше 1,5 мільйона осіб чоловічої статі віком до 24 років.

Сьогодні продовжується практика виїзду за межі України підлітків віком до 18 років. І молоді люди, навіть навчаючись в освітніх закладах, роками не приїжджають в Україну до своїх рідних чи друзів. Ці юнаки та їх сім’ї роблять вибір залишатися за кордоном і здобувати освіту там. Водночас втрачаються зв’язки з Україною, рідними та друзями, юнаки активно інтегруються в інших країнах та втрачають бажання повертатися додому, пишуть автори законопроєкту.

Крім того, з підлітками віком до 18 років виїжджають їх матері, а держава втрачає велику кількість працездатного населення. Наслідком є розпади сімей, оскільки дружина з дітьми та чоловік роками перебувають в різних країнах.

Враховуючи зазначене, потрібно змінити підходи до обмеження виїзду юнаків віком до 24 років за межі України на навчання та усунути перепони для того, щоб вони безперешкодно відвідували Україну, своїх рідних у зручний для них час протягом всього періоду навчання,

– йдеться в проєкті закону.

На думку авторів, це надасть змогу зберегти їх зв’язки молоді з Україною, зміцнить сім’ї та дозволить скоротити дефіцит кваліфікованої робочої сили, який виникне в майбутньому за рахунок молодих спеціалістів з дипломами закордонних навчальних закладів.

Нагадаймо, що в Україні дозволений виїзд студентів у віці 18 – 22 років, які стали учасниками програми академічної мобільності та здобувають освітній ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).