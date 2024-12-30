Беспрепятственное пересечение границы для студентов определенной категории предлагают в новом законопроекте. Кто подпадает под эту категорию пишет 24 Канал, ссылаясь на издание "РБК-Украина".

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Кого из студентов касается законопроект

Проектом закона №12361 Верховная Рада предлагается предоставить возможность беспрепятственного пересечения границы гражданам Украины в возрасте до 24 лет, которые являются соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования по дневной или дуальной формам обучения в зарубежном учебном заведении.

Авторы проекта обосновывают такую необходимость сохранением трудовых ресурсов в Украине и созданием мотивации вернуться на Родину. Поскольку проблема выезда за пределы Украины, особенно молодежи, с последующей интеграцией за рубежом и нежеланием вернуться, становится все более ощутимой.

Данные Eurostat свидетельствуют, что по состоянию на 30 ноября 2024 года около 4,2 миллиона украинцев имели временную защиту в ЕС. При этом взрослые женщины составляли почти половину (46,3%) бенефициаров временной защиты в ЕС. Дети составляли почти треть (33,3%), тогда как взрослые мужчины составляли чуть более пятой части (20,4%). То есть, за пределами Украины находится не менее 1,5 миллиона лиц мужского пола в возрасте до 24 лет.

Сегодня продолжается практика выезда за пределы Украины подростков в возрасте до 18 лет. И молодые люди, даже учась в образовательных учреждениях, годами не приезжают в Украину к своим родным или друзьям. Эти юноши и их семьи делают выбор оставаться за границей и получать образование там. В то же время теряются связи с Украиной, родными и друзьями, юноши активно интегрируются в других странах и теряют желание возвращаться домой, пишут авторы законопроекта.

Кроме того, с подростками в возрасте до 18 лет выезжают их матери, а государство теряет большое количество трудоспособного населения. Следствием является распад семей, поскольку жена с детьми и муж годами находятся в разных странах.

Учитывая указанное, нужно изменить подходы к ограничению выезда юношей в возрасте до 24 лет за пределы Украины на обучение и устранить препятствия для того, чтобы они беспрепятственно посещали Украину, своих родных в удобное для них время в течение всего периода обучения,

– говорится в проекте закона.

По мнению авторов, это позволит сохранить их связи молодежи с Украиной, укрепит семьи и позволит сократить дефицит квалифицированной рабочей силы, который возникнет в будущем за счет молодых специалистов с дипломами зарубежных учебных заведений.

Напомним, что в Украине разрешен выезд студентов в возрасте 18 – 22 лет, которые стали участниками программы академической мобильности и получают образовательную степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).