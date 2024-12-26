Адвокат Марина Бекало у коментарях для "ТСН" розповіла про умови виїзду за кордон чоловіків-студентів та викладачів, та чи чекає їх покарання за неповернення в Україну, пише 24 Канал.

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Яка відповідальність чекає, якщо не повернутися в Україну

Важливе питання, що турбує студентів та викладачів-чоловіків – чи буде покарання за неповернення в Україну після навчання чи стажування за кордоном. Адвокатка Марина Бекало пояснює, законодавчі нюанси.

Виїхати студент може лише в рамках програми освітньої академічної мобільності на підставі договору академічної мобільності між навчальним закладом в Україні та іноземним навчальним закладом,

– зазначила адвокатка.

Чинним українським законодавством не передбачена відповідальність за неповернення військовозобов’язаних чоловіків в строк, що зазначені в відповідних документах для виїзду.

Якщо чоловік – студент чи викладач, – не повернеться в Україну, або повернеться із пропущенням строків (що зазначені, наприклад, в листі МОН), він не буде притягнутий до юридичної відповідальності.

Нагадаємо! Для виїзду за кордон в рамках цієї освітньої програми студент має надати в пункті перетину кордону чотири документи: е-квиток студента, військово-обліковий документ, копію договору академічної мобільності та довідку від ВНЗ про направлення студента за кордон на навчання в іноземному закладі освіти. Для викладачів – лист до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону такими особами від МОН.