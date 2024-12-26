Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 18 травня 2024 року, частина студентів, викладачів та вчителів може отримати відстрочку від призову. Які категорії освітян не підлягають мобілізації, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Українську правду".

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Чи можуть мобілізувати викладачів вишів та вчителів

Згідно з законом, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації наукові і науково-педагогічні працівники з науковим ступенем (кандидат наук, доктор філософії, доктор наук), які працюють у закладах вищої та фахової передвищої освіти і в наукових установах.

Також педагоги закладів фахової передвищої освіти, професійно-технічної освіти, загальної середньої освіти. Вчителі закладів загальної середньої освіти теж увільнені від мобілізації.

Важлива умова! Викладачі та вчителі, які працюють у відповідних закладах чи установах повинні мати навантаження не менше ніж 0,75 ставки за основним місцем роботи.

Відстрочку від мобілізації слід підтвердити. Якщо у військовозобов'язаного є підстави для отримання відстрочки, він має подати заяву на ім’я голови комісії районного або міського ТЦК, яку для цього створили. До неї потрібно додати документи, що підтверджують право на відстрочку, або їхні засвідчені копії. Після цього заяву повинні зареєструвати і її розгляне відповідна комісія.

Комісія має розглянути заяву протягом семи днів з дати подачі. Після цього своє рішення повідомляє телефоном чи надсилає поштою разом із довідкою, де зазначає термін відстрочки.