Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" от 18 мая 2024 года, часть студентов, преподавателей и учителей может получить отсрочку от призыва. Какие категории педагогов не подлежат мобилизации, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Украинскую правду".

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Могут ли мобилизовать преподавателей вузов и учителей

Согласно закону, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации научные и научно-педагогические работники с ученой степенью (кандидат наук, доктор философии, доктор наук), которые работают в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования и в научных учреждениях.

Также педагоги учреждений профессионального предвысшего образования, профессионально-технического образования, общего среднего образования. Учителя учреждений общего среднего образования тоже освобождены от мобилизации.

Важное условие! Преподаватели и учителя, которые работают в соответствующих учреждениях или учреждениях должны иметь нагрузку не менее 0,75 ставки по основному месту работы.

Отсрочку от мобилизации следует подтвердить. Если у военнообязанного есть основания для получения отсрочки, он должен подать заявление на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК, которую для этого создали. К нему нужно приложить документы, подтверждающие право на отсрочку, или их заверенные копии. После этого заявление должны зарегистрировать и его рассмотрит соответствующая комиссия.

Комиссия должна рассмотреть заявление в течение семи дней с даты подачи. После этого свое решение сообщает по телефону или направляет по почте вместе со справкой, где отмечает срок отсрочки.