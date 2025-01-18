Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві повідомили про основні зміни.

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Як змінили Порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту

Так, кандидати на посади військових капеланів, які здобули вищу духовну освіту після 1 вересня 2018 року, тепер можуть визнати свої документи про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, отримати мандат на право здійснення військової капеланської діяльності та укласти контракт про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу (суто на посадах Служби військового капеланства) та здійснювати військову капеланську діяльність у підрозділах Збройних сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної прикордонної служби України на підставах та в порядку, передбачених Законом України "Про Службу військового капеланства".

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7 ЗВО України можуть увійти до мережі Європейського коледжу безпеки.