Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В ведомстве сообщили об основных изменениях.
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Как изменили Порядок государственного признания документов о высшем духовном образовании
Так, кандидаты на должности военных капелланов, которые получили высшее духовное образование после 1 сентября 2018 года, теперь могут признать свои документы о высшем духовном образовании, научные степени и ученые звания, получить мандат на право осуществления военной капелланской деятельности и заключить контракт о прохождении военной службы на должностях лиц офицерского состава (сугубо на должностях Службы военного капелланства) и осуществлять военную капелланскую деятельность в подразделениях Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и Государственной пограничной службы Украины на основаниях и в порядке, предусмотренных Законом Украины "О Службе военного капелланства".
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7 ЗВО Украины могут войти в сеть Европейского колледжа безопасности.
- Министерство обороны Украины подало заявки на вступление семи военных заведений в сеть Европейского колледжа безопасности (ESDC).
- Рассмотрение заявок состоится на заседании Исполнительного ученого совета ESDC в феврале 2025 года в Брюсселе.
- Интеграция в ESDC позволит улучшить профессиональную подготовку и сотрудничество с европейскими партнерами.