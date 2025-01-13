Образовательный омбудсмен Надежда Лещик, направила письмо в Верховную Раду Украины и Министерство образования и науки Украины о нарушении прав отдельных категорий педагогических работников учреждений дошкольного образования. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на сообщение НУШ.

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Что вызвало жалобы педработников дошкольного образования

Надежда Лещик сообщила, что в письме к ВР отмечается на том, что нужно как можно быстрее разработать подзаконные нормативные акты по заработной плате педработников дошкольного образования. А причиной письма стали обращения работников дошкольного образования.

На сайте образовательного омбудсмена, начиная с 1 января 2025 года, уже получено более 30 обращений по этому вопросу, многие из них – коллективных, с подписями от 20 человек.

Главное основание жалоб – несоответствие заработной платы реальной нагрузке. Такие разногласия возникли после вступления в силу нового Закона Украины "О дошкольном образовании".

Напомним! Новый Закон был принят Верховной Радой Украины 6 июня 2024 года и вступил в силу 7 июля 2024 года. Однако изменились сроки введения в действие – вместо 7 июля 2025 года, уже – 1 января 2025 года. Из-за сокращения срока процедуры и переноса даты подзаконные акты, в частности об оплате труда, не были разработаны.

Из-за юридических разногласий между законом и подзаконными актами оплата труда педработников осуществляется только за педагогическую нагрузку. Но продолжительность рабочего времени педагогических работников заведений дошкольного образования в неделю на одну тарифную ставку включает не только педагогическую нагрузку (непосредственное осуществление образовательного процесса с воспитанниками), но и методическую, организационную работу и другую педагогическую деятельность. И их количество четко определено в новом законе для каждого работника.

Так, например, для руководителя, воспитателя-методиста, социального педагога, ассистента воспитателя отводится 35 часов в неделю на одну тарифную сетку, а для воспитателя, практического психолога и других педагогических работников – 30 часов.

Для отдельных категорий педработников, произошло уменьшение педагогической нагрузки, что означает уменьшение заработной платы на период, пока не будут разработаны новые нормативные документы об оплате труда. Поскольку за методическую работу денег они не будут получать.

Госпожа Надежда Лещик, прокомментировала, что при разработке документов в образовании (и не только дошкольном) всегда следует учесть несколько компонентов.

Необходимо привлекать специалистов-практиков соответствующей сферы образования к разработке этих документов; увеличить время, отведенное для разработки документов, моделировать возможные варианты и последствия внедрения документов и иметь своевременную и понятную коммуникацию с теми, кого касается этот документ,

– отметила образовательный омбудсмен.

Омбудсмен отметила, что это далеко не все проблемы, которые возникли с принятием нового закона.