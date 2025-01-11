Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Этот курс станет обязательным.

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Ученики будут изучать в школе финансовую грамотность

Для обеспечения школ учебными материалами группа авторов и экспертов, в которую вошли представители Фонда гарантирования вкладов, ученые и педагоги из разных регионов Украины, разработала полный учебно-методический комплект. В комплект войдут:

учебник;

рабочая тетрадь;

пособие для учителей;

электронные приложения;

презентации к урокам.

В рамках проекта уже подготовили 96 педагогов, которые будут преподавать новый предмет в школах.

В Фонде говорят, что актуальность курса обусловлена потребностью в качественных знаниях для учеников, которые помогут им ориентироваться в современном финансовом мире и принимать обоснованные решения.

Отметим, что разрабатывать курс начали в 2021 году, когда МОН утвердило Модельную учебную программу для 8 – 9 классов. Проект получил название "Для педагогов – от педагогов". В его разработке приняли участие 16 ученых и учителей из 5 регионов Украины.

Напомним, что в июле 2024 года в Украине согласовали Национальную стратегию развития финансовой грамотности до 2030 года. Она должна способствовать повышению финансовой осведомленности населения.