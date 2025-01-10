О новом типе преподавания в Unbound Academy в штате Аризона сообщает edweek.org, отмечает 24 Канал. Учителя же в этом учебном заведении будут выполнять роль наставников.

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В США детей будет учить ИИ

При этом педагоги не будут преподавать ни одного предмета. Впервые такой подход протестировали в частных школах в Техасе и Флориде.

Ученики будут использовать интерактивные платформы на основе ИИ, которые постоянно подстраиваются под их индивидуальный темп и стиль обучения. Учителя же будут "квалифицированными гидами", которые будут следить за прогрессом каждого ученика.

Академические занятия будут проходить в течение около двух часов в день. Остальное время ученики будут тратить на "семинары по жизненным навыкам": критического мышления, креативного решения проблем, финансовой грамотности, публичных выступлений, постановки целей и предпринимательства.

Основатели говорят, что искусственный интеллект будет адаптироваться к тому, в чем школьники достигают успехов. В случае необходимости усиливать обучение, чтобы соответствовать знаниям и навыкам ученика, в другом – наоборот смягчать уроки, если ученик не усваивает материал.

Это делают для того, чтобы настроить персонализацию: например, чтобы ученик 5 класса мог читать на уровне 8 класса и одновременно усваивал математику за 3 класс.

Пока онлайн-школа ориентирована на учеников от 4 до 8 класса. Unbound Academy планирует зачислить примерно 200 учеников в первый учебный год. Руководство школы сообщило школьному совету в декабре, что надеется расширить программу, начиная с детского сада и до 3 класса.