По инициативе Ассоциации инновационного и цифрового образования совместно с Министерством образования и науки Украины создана сеть украинских образовательных хабов. А теперь и очное отделение в США. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на публикацию МОН.
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Украинский образовательный хаб заработал в США
В США проживает почти один миллион украинцев. А с началом войны, в эту страну, выехало более полумиллиона украинцев.
Для того, чтобы украинцы в США чувствовали постоянную связь с Украиной, с лета 2024 года для них заработал в дистанционном режиме Украинский образовательный хаб, а теперь – и в очном формате в Чикаго.
Именно Чикаго с 2022 года приняло второе по численности, после Нью-Йорка, количество украинцев. Поэтому именно в этом городе и было решено открыть первый в США Украинский образовательный хаб, который расположен в Городском колледже Чикаго по адресу: Wilbur Wright College Humboldt Park, 1645 N California Ave, Chicago, IL 60647, недалеко от района Ukrainian Village, где традиционно проживает большое количество украинцев.
Интересно! Инициатива создания сети украинских образовательных хабов, как быстрое и эффективное реагирование на выезд 8 миллионов украинцев (преимущественно женщин с детьми), принадлежит Ассоциации инновационного и цифрового образования, совместно с Министерством образования и науки Украины. Сейчас 70 таких хабов успешно работают в странах ЕС, Великобритании, США, Японии и Украине.
Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева отметила, что приоритетом МОН является сохранение человеческого капитала Украины. А обучение по украиноведческому компоненту и возможность перезачислять оценки из учебных заведений за рубежом позволяют детям сохранять связь с украинской культурой и языком.
Важным аспектом является сотрудничество с общественными организациями, которые поддерживают украинскую идентичность за рубежом,
– отметила руководительница.
Партнером Украинского образовательного хаба в США является Национальная ассоциация системы высшего образования (NASH), которая объединяет более 70% всех американских университетов.
Основательница и директор NASH Колин Тоуз, отмечает, историческое партнерство между системой образования США, правительственными структурами, NASH и Ассоциацией инновационного и цифрового образования является существенным вкладом в сохранение человеческого капитала Украины.
Деятельность Украинского образовательного хаба – это ключ к единству украинцев, которые приехали в США, и я надеюсь, что хаб предоставит такую возможность для них,
– отметила Тоуз.
Ассоциация инновационного и цифрового образования обеспечит:
- координацию деятельности хаба,
- разработку образовательных материалов и учебного контента,
- привлечет сертифицированных тренеров,
- предоставит собственные 34 образовательные платформы для пользования участникам хаба,
- реализует широкую информационную кампанию для привлечения как можно большего количества украинцев использовать возможности, которые предоставляет Украинский образовательный хаб в США.
Исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования, координатор сети украинских образовательных хабов Мария Богуслав выразила благодарность за помощь Национальной ассоциации системы высшего образования, министру образования США (2009 – 2015) Арни Дункану и Walder Foundition.
Сейчас хаб помогает и учит как новоприбывших украинцев, так и тех, кто проживает в Чикаго определенное время. Успешно реализуются образовательные мероприятия, а также программы психо-социальной поддержки для детей и взрослых, которые объединены концепцией Обучение в течение жизни (lifelong learning),
– рассказывает Мария Богуслав.
В открытии Украинского образовательного хаба в Чикаго приняли участие официальные представители штата Иллинойс, мэрии города Чикаго, украинской диаспоры и партнеров хаба, что свидетельствует о значительном внимании к этому событию.
И это не конец – уже в 2025 году планируется открыть и другие представительства Украинского образовательного хаба в городах США, где массово проживают украинцы, в частности в Нью-Йорке.
Важно! С февраля 2022 года сеть украинских образовательных хабов предоставила услуги более 500 тысячам украинцев в разных странах мира и внутренне перемещенным лицам, ведь в Украине также работают такие хабы в формате цифровых образовательных центров.