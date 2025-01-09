По инициативе Ассоциации инновационного и цифрового образования совместно с Министерством образования и науки Украины создана сеть украинских образовательных хабов. А теперь и очное отделение в США. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на публикацию МОН.

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Украинский образовательный хаб заработал в США

В США проживает почти один миллион украинцев. А с началом войны, в эту страну, выехало более полумиллиона украинцев.

Для того, чтобы украинцы в США чувствовали постоянную связь с Украиной, с лета 2024 года для них заработал в дистанционном режиме Украинский образовательный хаб, а теперь – и в очном формате в Чикаго.

Именно Чикаго с 2022 года приняло второе по численности, после Нью-Йорка, количество украинцев. Поэтому именно в этом городе и было решено открыть первый в США Украинский образовательный хаб, который расположен в Городском колледже Чикаго по адресу: Wilbur Wright College Humboldt Park, 1645 N California Ave, Chicago, IL 60647, недалеко от района Ukrainian Village, где традиционно проживает большое количество украинцев.

Интересно! Инициатива создания сети украинских образовательных хабов, как быстрое и эффективное реагирование на выезд 8 миллионов украинцев (преимущественно женщин с детьми), принадлежит Ассоциации инновационного и цифрового образования, совместно с Министерством образования и науки Украины. Сейчас 70 таких хабов успешно работают в странах ЕС, Великобритании, США, Японии и Украине.

Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева отметила, что приоритетом МОН является сохранение человеческого капитала Украины. А обучение по украиноведческому компоненту и возможность перезачислять оценки из учебных заведений за рубежом позволяют детям сохранять связь с украинской культурой и языком.

Важным аспектом является сотрудничество с общественными организациями, которые поддерживают украинскую идентичность за рубежом,

– отметила руководительница.

Партнером Украинского образовательного хаба в США является Национальная ассоциация системы высшего образования (NASH), которая объединяет более 70% всех американских университетов.

Основательница и директор NASH Колин Тоуз, отмечает, историческое партнерство между системой образования США, правительственными структурами, NASH и Ассоциацией инновационного и цифрового образования является существенным вкладом в сохранение человеческого капитала Украины.

Деятельность Украинского образовательного хаба – это ключ к единству украинцев, которые приехали в США, и я надеюсь, что хаб предоставит такую возможность для них,

– отметила Тоуз.

Ассоциация инновационного и цифрового образования обеспечит:

координацию деятельности хаба,

разработку образовательных материалов и учебного контента,

привлечет сертифицированных тренеров,

предоставит собственные 34 образовательные платформы для пользования участникам хаба,

реализует широкую информационную кампанию для привлечения как можно большего количества украинцев использовать возможности, которые предоставляет Украинский образовательный хаб в США.

Исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования, координатор сети украинских образовательных хабов Мария Богуслав выразила благодарность за помощь Национальной ассоциации системы высшего образования, министру образования США (2009 – 2015) Арни Дункану и Walder Foundition.

Сейчас хаб помогает и учит как новоприбывших украинцев, так и тех, кто проживает в Чикаго определенное время. Успешно реализуются образовательные мероприятия, а также программы психо-социальной поддержки для детей и взрослых, которые объединены концепцией Обучение в течение жизни (lifelong learning),

– рассказывает Мария Богуслав.

В открытии Украинского образовательного хаба в Чикаго приняли участие официальные представители штата Иллинойс, мэрии города Чикаго, украинской диаспоры и партнеров хаба, что свидетельствует о значительном внимании к этому событию.

И это не конец – уже в 2025 году планируется открыть и другие представительства Украинского образовательного хаба в городах США, где массово проживают украинцы, в частности в Нью-Йорке.

Важно! С февраля 2022 года сеть украинских образовательных хабов предоставила услуги более 500 тысячам украинцев в разных странах мира и внутренне перемещенным лицам, ведь в Украине также работают такие хабы в формате цифровых образовательных центров.