З ініціативи Асоціації інноваційної та цифрової освіти спільно з Міністерством освіти і науки України створено мережу українських освітніх хабів. А тепер і очне відділення у США. Про це пише 24 Канал, посилаючись на публікацію МОН.
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Український освітній хаб запрацював у США
У США проживає майже один мільйон українців. А з початком війни, у цю країну, виїхало понад пів мільйона українців.
Задля того, щоб українці у США відчували постійний зв'язок з Україною, з літа 2024 року для них запрацював у дистанційному режимі Український освітній хаб, а відтепер – і в очному форматі в Чикаго.
Саме Чикаго з 2022 року прийняло другу за чисельністю, після Нью-Йорка, кількість українців. Тому саме в цьому місті й було вирішено відкрити перший у США Український освітній хаб, який розташований у Міському коледжі Чикаго за адресою: Wilbur Wright College Humboldt Park, 1645 N California Ave, Chicago, IL 60647, недалеко від району Ukrainian Village, де традиційно проживає велика кількість українців.
Цікаво! Ініціатива створення мережі українських освітніх хабів, як швидке й ефективне реагування на виїзд 8 мільйонів українців (переважно жінок з дітьми), належить Асоціації інноваційної та цифрової освіти, спільно з Міністерством освіти і науки України. Нині 70 таких хабів успішно працюють у країнах ЄС, Великій Британії, США, Японії та Україні.
Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова зазначила, що пріоритетом МОН є збереження людського капіталу України. А навчання за українознавчим компонентом і можливість перезараховувати оцінки з навчальних закладів за кордоном дають змогу дітям зберігати зв'язок з українською культурою та мовою.
Важливим аспектом є співпраця з громадськими організаціями, які підтримують українську ідентичність за кордоном,
– зазначила очільниця.
Партнером Українського освітнього хабу у США є Національна асоціація системи вищої освіти (NASH), яка об’єднує понад 70% усіх американських університетів.
Засновниця й директорка NASH Колін Тоуз, наголошує, історичне партнерство між системою освіти США, урядовими структурами, NASH й Асоціацією інноваційної та цифрової освіти є суттєвим внеском у збереження людського капіталу України.
Діяльність Українського освітнього хабу – це ключ до єдності українців, які приїхали до США, тож я сподіваюся, що хаб надасть таку можливість для них,
– зазначила Тоуз.
Асоціація інноваційної й цифрової освіти забезпечить:
- координацію діяльності хабу,
- розроблення освітніх матеріалів і навчального контенту,
- залучить сертифікованих тренерів,
- надасть власні 34 освітні платформи для користування учасникам хабу,
- реалізує широку інформаційну кампанію для залучення якомога більшої кількості українців використати можливості, які надає Український освітній хаб в США.
Виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка мережі українських освітніх хабів Марія Богуслав висловила подяку за допомогу Національній асоціації системи вищої освіти, міністру освіти США (2009 – 2015) Арні Дункану та Walder Foundition.
Наразі хаб допомагає та навчає як новоприбулих українців, так і тих, хто проживає в Чикаго певний час. Успішно реалізуються освітні заходи, а також програми психосоціальної підтримки для дітей і дорослих, які об’єднані концепцією Навчання впродовж життя (lifelong learning),
– розповідає Марія Богуслав.
У відкритті Українського освітнього хабу в Чикаго взяли участь офіційні представники штату Іллінойс, мерії міста Чикаго, української діаспори та партнерів хабу, що свідчить про значну увагу до цієї події.
І це не кінець – уже у 2025 році планується відкрити й інші представництва Українського освітнього хабу в містах США, де масово проживають українці, зокрема в Нью-Йорку.
Важливо! З лютого 2022 року мережа українських освітніх хабів надала послуги понад 500 тисячам українців у різних країнах світу і внутрішньо переміщеним особам, адже в Україні також працюють такі хаби у форматі цифрових освітніх центрів.