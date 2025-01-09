З ініціативи Асоціації інноваційної та цифрової освіти спільно з Міністерством освіти і науки України створено мережу українських освітніх хабів. А тепер і очне відділення у США. Про це пише 24 Канал, посилаючись на публікацію МОН.

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Український освітній хаб запрацював у США

У США проживає майже один мільйон українців. А з початком війни, у цю країну, виїхало понад пів мільйона українців.

Задля того, щоб українці у США відчували постійний зв'язок з Україною, з літа 2024 року для них запрацював у дистанційному режимі Український освітній хаб, а відтепер – і в очному форматі в Чикаго.

Саме Чикаго з 2022 року прийняло другу за чисельністю, після Нью-Йорка, кількість українців. Тому саме в цьому місті й було вирішено відкрити перший у США Український освітній хаб, який розташований у Міському коледжі Чикаго за адресою: Wilbur Wright College Humboldt Park, 1645 N California Ave, Chicago, IL 60647, недалеко від району Ukrainian Village, де традиційно проживає велика кількість українців.

Цікаво! Ініціатива створення мережі українських освітніх хабів, як швидке й ефективне реагування на виїзд 8 мільйонів українців (переважно жінок з дітьми), належить Асоціації інноваційної та цифрової освіти, спільно з Міністерством освіти і науки України. Нині 70 таких хабів успішно працюють у країнах ЄС, Великій Британії, США, Японії та Україні.

Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова зазначила, що пріоритетом МОН є збереження людського капіталу України. А навчання за українознавчим компонентом і можливість перезараховувати оцінки з навчальних закладів за кордоном дають змогу дітям зберігати зв'язок з українською культурою та мовою.

Важливим аспектом є співпраця з громадськими організаціями, які підтримують українську ідентичність за кордоном,

– зазначила очільниця.

Партнером Українського освітнього хабу у США є Національна асоціація системи вищої освіти (NASH), яка об’єднує понад 70% усіх американських університетів.

Засновниця й директорка NASH Колін Тоуз, наголошує, історичне партнерство між системою освіти США, урядовими структурами, NASH й Асоціацією інноваційної та цифрової освіти є суттєвим внеском у збереження людського капіталу України.

Діяльність Українського освітнього хабу – це ключ до єдності українців, які приїхали до США, тож я сподіваюся, що хаб надасть таку можливість для них,

– зазначила Тоуз.

Асоціація інноваційної й цифрової освіти забезпечить:

координацію діяльності хабу,

розроблення освітніх матеріалів і навчального контенту,

залучить сертифікованих тренерів,

надасть власні 34 освітні платформи для користування учасникам хабу,

реалізує широку інформаційну кампанію для залучення якомога більшої кількості українців використати можливості, які надає Український освітній хаб в США.

Виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка мережі українських освітніх хабів Марія Богуслав висловила подяку за допомогу Національній асоціації системи вищої освіти, міністру освіти США (2009 – 2015) Арні Дункану та Walder Foundition.

Наразі хаб допомагає та навчає як новоприбулих українців, так і тих, хто проживає в Чикаго певний час. Успішно реалізуються освітні заходи, а також програми психосоціальної підтримки для дітей і дорослих, які об’єднані концепцією Навчання впродовж життя (lifelong learning),

– розповідає Марія Богуслав.

У відкритті Українського освітнього хабу в Чикаго взяли участь офіційні представники штату Іллінойс, мерії міста Чикаго, української діаспори та партнерів хабу, що свідчить про значну увагу до цієї події.

І це не кінець – уже у 2025 році планується відкрити й інші представництва Українського освітнього хабу в містах США, де масово проживають українці, зокрема в Нью-Йорку.

Важливо! З лютого 2022 року мережа українських освітніх хабів надала послуги понад 500 тисячам українців у різних країнах світу і внутрішньо переміщеним особам, адже в Україні також працюють такі хаби у форматі цифрових освітніх центрів.