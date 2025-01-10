Это должно произойти в конце января 2025 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы горсовета и слова мэра Харькова Игоря Терехова.

Смотрите также Учителя не будут преподавать: в США появятся школы, в которых детей будет учить ИИ

Сколько подземных школ будет в Харькове

Терехов также рассказал, сколько планируют в целом построить подземных школ в городе.

В планах – строительство еще шести подземных школ. Часть из них мы начнем эксплуатировать весной, другие построим до начала нового учебного года,

– сообщил глава города.

Заметим, что первая подземная школа в Харькове начала работу в мае 2024 года. Помещение школы имеет 20 классных комнат. Здесь может получать образование 600 детей.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!

Что известно о строительстве подземных школ