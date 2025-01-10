Це має відбутися наприкінці січня 2025 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби міськради та слова мера Харкова Ігоря Терехова.

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Скільки підземних шкіл буде у Харкові

Терехов також розповів, скільки планують загалом спорудити підземних шкіл у місті.

У планах – будівництво ще шести підземних шкіл. Частину з них ми почнемо експлуатувати навесні, інші побудуємо до початку нового навчального року,

– повідомив очільника міста.

Зауважимо, що перша підземна школа у Харкові почала роботу у травні 2024 року. Приміщення школи має 20 класних кімнат. Тут може здобувати освіту 600 дітей.

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Що відомо про будівництво підземних шкіл