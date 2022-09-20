Адвокат Юлія Миколаєць розповіла, кого з медичних працівників не мобілізують. Також назвала винятки з правил для студентів-медиків.

Важливо Чи є перелік призовників, яким видають повістки

Чи можуть мобілізувати медиків, які здобувають освіту

За словами Миколаєць, під час мобілізації не заберуть до армії тих медиків, які:

здобувають освіту у коледжах та вишах, є асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, котрі вчаться на денній або дуальній формі;

є науковими і науково-педагогічними працівниками вишів та коледжів, наукових установ та організацій, мають вчене звання та/або науковий ступінь, а також педагогів шкіл, котрі працюють мінімум на 0,75 ставки.

Також не мобілізують тих медиків, які мають близьких родичів (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра), які загинули або зникли безвісти під час АТО/ООС.

Чи є перелік призовників, яким видають повістки

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, військкомати можуть видати повістку будь-якій людині. При цьому незалежно від того, придатна вона до служби в армії чи ні. Роздача повісток на пляжах, ринках, в чергах і так далі не є чимось незаконним.

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Штрафи за ігнорування повісток

Штраф за порушення правил військового обліку становить від 850 до 1 700 гривень.

Якщо українець не з'явився за повісткою для уточнення облікових даних та отримував через це попередження від керівника РТЦК, йому загрожує штраф від 5 100 до 8 500 гривень або ж проходження виправних робіт протягом року.

Якщо українець ухиляється від призову, пройшовши медичну комісію та отримавши мобілізаційне розпорядження, за це загрожує тюремний термін від 3 до 5 років.

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