Адвокат Юлия Николаец рассказала, кого из медработников не мобилизуют. Также назвала исключения из правил для студентов-медиков.

Важно Есть ли список призывников, которым выдают повестки

Могут ли мобилизовать медиков, получающих образование

По словам Николаец, во время мобилизации не заберут в армию тех медиков, которые:

получают образование в колледжах и вузах, являются ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, которые учатся на дневной или дуальной форме;

являются научными и научно-педагогическими работниками вузов и колледжей, научных учреждений и организаций, имеют учёное звание и/или ученая степень, а также педагогов школ, работающих минимум на 0,75 ставки.

Также не мобилизуют тех медиков, у которых есть близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра), которые погибли или пропали без вести во время АТО/ООС.

Есть ли список призывников, которым выдают повестки

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, военкоматы могут выдать повестку любому человеку . При этом независимо от того, пригоден он к службе в армии или нет. Раздача повесток на пляжах, рынках, в очередях и так далее не является чем-то незаконным.

Читайте Мобилизационное распоряжение: что значит этот вид повестки

Штрафы за игнорирование повесток

Штраф за нарушение правил военного учета составляет от 850 до 1 700 гривен.

Если украинец не явился за повесткой для уточнения учётных данных и получал из-за этого предупреждение от руководителя РТЦК, ему грозит штраф от 5 100 до 8 500 гривен или исправительные работы в течение года.

Если украинец уклоняется от призыва после прохождения медицинской комиссии и получив мобилизационное распоряжение, ему грозит тюремный срок от 3 до 5 лет.

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