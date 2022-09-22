Так, россияне устраивают "рейды" по местным библиотекам. Помогают им местные коллаборанты.
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Россияне хотели вывезти из Балаклеи украинские книги
В Балаклее во время оккупации оккупанты и коллаборанты подготовили к вывозу из местной библиотеки книги на украинском языке. После освобождения города ВСУ и обнаружили эти книги.
Нашу литературу начали замещать на бульварных русских книгах на русском языке. Но не успели – все книги остались на месте,
– сообщил Ткаченко.
Оккупантам мешала даже книга американского писателя Стивена Кинга, сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко. А так называемую "бандеровскую" литературу – книги поэта Василия Стуса и писательницы Марии Матиос – русские сочиняли отдельно.
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