Так, росіяни влаштовують "рейди" по місцевих бібліотеках. Допомагають їм місцеві колаборанти.

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Росіяни хотіли вивезти з Балаклії українські книжки

У Балаклії під час окупації окупанти і колаборанти підготували до вивозу з місцевої бібліотеки книжки українською мовою. Після звільнення міста ЗСУ і виявили ці книги.

Нашу літературу почали заміщувати бульварними російськими книжками російською мовою. Але не встигли – всі книжки залишилися на місці,

– повідомив Ткаченко.

Окупантам заважала навіть книга американського письменника Стівена Кінга, повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко. А так звану "бандерівську" літературу – книжки поета Василя Стуса і письменниці Марії Матіос – росіяни складали окремо.

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У Литві підручник "зомбував" школярів російською пропагандою

Міністерка науки та освіти Литви Юргіта Шюгждінене заявила, що у Литві виявили пропагандистський підручник. Це – підручник з російської мови. Він "промивав мізки" литовським дітям, прославляючи росію. У підручнику дітей запрошували до росії та окупованого Криму. Його вилучили зі шкільної програми.

Росіяни хотіли вивезти з Балаклії українські книги: фото