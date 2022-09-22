Так, росіяни влаштовують "рейди" по місцевих бібліотеках. Допомагають їм місцеві колаборанти.
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Росіяни хотіли вивезти з Балаклії українські книжки
У Балаклії під час окупації окупанти і колаборанти підготували до вивозу з місцевої бібліотеки книжки українською мовою. Після звільнення міста ЗСУ і виявили ці книги.
Нашу літературу почали заміщувати бульварними російськими книжками російською мовою. Але не встигли – всі книжки залишилися на місці,
– повідомив Ткаченко.
Окупантам заважала навіть книга американського письменника Стівена Кінга, повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко. А так звану "бандерівську" літературу – книжки поета Василя Стуса і письменниці Марії Матіос – росіяни складали окремо.
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