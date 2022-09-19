Не забуваймо, що знання історії, мови та культури свого народу для українця у час кривавої агресії росії проти України також стає зброєю. Тож до вашої уваги – 10 найкращих книг з історії для кожного українця!

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Орест Субтельний. Україна: історія

На Заході дослідження української історії професора Йоркського університету в Торонто (Канада) українця за походженням Ореста Субтельного визнали найкращим популярним викладом історії України. У цій книзі історію України розглядають у світовому контексті. При цьому тут ви не знайдете міфів, які нав'язували українцям протягом десятиліть. Що головне – наскрізною ідеєю книги є національне відродження України при цьому з неупередженою позицією.

Ю. Горліс-Горський. Холодний Яр

Тут задокументовані спогади вояка про маловідому сторінку української історії - повстанський рух під прапором Української Народної Республіки. Книга розповідає про те, як радянська росія захопила Україну, а над Дніпром виникла "Холодноярська Республіка". Саме вона під українським національним жовто-блакитним прапором УНР та чорним прапором Холодного Яру, на якому було написано: "Воля України — або смерть!" – вела на збройну боротьбу за Українську державу аж до 1922 року. Події, описані у спогадах, відбуваються на теренах сучасних Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей, у Києві, Полтаві й на території тодішньої Польщі.

Вахтанг Кіпіані. ОУН і УПА

Визвольний рух XX століття, зокрема діяльність ОУН і УПА, – це один із найяскравіших прикладів боротьби за незалежність. Це видання – збірка текстів впливових науковців, журналістів, громадських діячів та дисидентів. Автори відповідають на гострі питання, намагаючись знайти правду про цей складний період нашої історії.

Сергій Плохій. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності

У цій книзі історія написана без радянських міфів. Вона осмислена на основі архівних джерел. Завдяки "Брамі Європи" ви зможете відділити історію України від російської. У всіх розділах книжки – від "Появи слов'ян" і "Творення України" аж до "Народження нації" – автор описує правдивий шлях українців до незалежності.

Микола Аркас. Історія України-Русі

Визначний громадський діяч, меценат і видавець Євген Чикаленко назвав цю книгу найкориснішою після шевченкового "Кобзаря". Цей посібник для вивчення історії України є доступним для простого читача. Книга охоплює періоди історії від прадавніх часів до початку XX століття. Перше видання зазнало царської цензури, а більшу частину накладу другого видання спалили російські війська під час Першої світової війни. Після того видання стало бібліографічною рідкістю.

Володимир В`ятрович. Україна. Історія з грифом "Секретно"

У книжці ексдиректора архіву Служби безпеки України оприлюднені документи, які донедавна були засекречені. Страшна правда про історію України ХХ століття отримала документалізоване підґрунтя. У книзі – розповідь про приховування правди про Голодомор, розвінчання міфів про Степана Бандеру і радянський "бліцкриг" 1939 року. Ви детально прочитаєте про протистояння кдб і останнього командира УПА, а також історію цієї легендарної армії. Книга розповідає і про каральну систему в срср, гулаг і кінець імперії терору.

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Вахтанг Кіпіані. Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому ХХ столітті

Книга присвячена проблемам українсько-польських відносин. Автори статей висвітлюють правду про суперечливі події XX століття в історії двох народів. Серед тем – діяльність ОУН та УПА, а також Армії Крайової, трагедія Волині 1943 року і акція "Вісла" 1947 року.

О. Зінченко, В. В'ятрович, М. Майоров. Війна і міф. Невідома Друга світова

Це збірка досліджень співробітників Українського інституту національної пам`яті про приховані, замовчувані чи перекручені радянською пропагандою фактів часів Другої світової війни. Зокрема ви побачите справжню картину воєнного часу, а також дізнаєтесь, чи завжди радянський союз був противником нацистів, як кримських татар масово депортували на початку війни. Дослідники розповідають, і про те, як після завершення війни маршал жуков хотів вивезти до Сибіру всіх українців, які залишалися на окупованій території.

Олександр Палій. Короткий курс історії України

Це видання – своєрідний підручник з історії України, що розповідає про перемоги та поразки нашої держави від прадавніх часів аж до незалежності. У книзі ви знайдете й аналіз проблем, з якими зіштовхнулася після розвалу радянського союзу.

Олександр Михед. Я змішаю твою кров із вугіллям

Письменник збирав матеріал для книги під час подорожі по містах Донеччини та Луганщини. Він досліджував життя місцевих, а також шукав правду в архівах. Автор у цій книзі намагався відтворити унікальний характер і зрозуміти схід України, що формувався за різних обставин, однак згадки про це стерті.

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