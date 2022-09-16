Міністерка науки та освіти Литви Юргіта Шюгждінене повідомила, що пропагандистською книгою виявився підручник з російської мови. Він "промивав мізки" литовським дітям, прославляючи росію.

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Дітей запрошували до окупованого Криму

У підручнику дітей запрошували до росії та окупованого Криму. Через пропаганду росії його вилучили зі шкільної програми. Школи отримали інформацію, що цей підручник використовувати не можна.

Тексти, які прославляють Росію, на тлі війни абсолютно неприйнятні, –

наголосила Шюгждінене.

Натомість видавці протягом двох тижнів мають переглянути усі підручники, аби таких ситуацій більше не виникало.

Раніше ЗМІ повідомляли, що підручники російської мови "промивають мізки" учням 6 − 12 класів литовських шкіл. Так, у підручниках запрошували відвідати росію та окупований Крим, а країну-агресора описували "привабливою демократичною державою".

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Литва закрила в'їзд росіянам

У Литву на тлі вторгнення росії в Україну з 19 вересня не пускатимуть громадян країни-агресорки з шенгенськими візами. Сейм цієї країни погодив запровадження до 16 грудня надзвичайного стану на кордоні Литви з росією та білоруссю. Також забороняє такий в'їзд росіянам і Польща.

Росія нищить навчальні заклади в Україні

У час війни росія продовжує нещадно нищити навчальні заклади в Україні. Недавно їхні ракети перетворили школу та дитячий садок у Лозовій, що на Харківщині, на руїни. Садок, до речі, був найстарішим навчальним закладом міста.

За словами президентки Євросоюзу Урсули фон дер Ляєн, цьогоріч в Україні 70 000 дітей не можуть повернутися до своїх шкіл, бо російські бомби зруйнували їхні навчальні заклади. Так, Єврокомісія виділить нашій державі 100 мільйонів євро на відбудову шкіл.

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