Очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив, що освітні заклади області знову "замінували". Цього разу аноніми вказали час Х.

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Час навчання школярів обмежують

Коваль наголосив, що відповідно до правил, через "мінування" час офлайн-навчання у школах Рівненщини обмежують. Так, учні 16 вересня вчитимуться лише до 13:00 години.

В анонімних листах вказують час Х – сьогодні по обіді, –

уточнив Коваль.

Очільник Рівненської ОДА також зазначив, що ворог намагається посіяти паніку серед українців і закликав не піддаватися на провокації.

Зауважимо, що у Рівному "мінували" школи 20 січня цього року. Дітей та вчителів із 38 навчальних закладів міста евакуювали.