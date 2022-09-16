Важливо У Львові та Чернігові "замінували" школи: усіх терміново евакуйовують
Час навчання школярів обмежують
В анонімних листах вказують час Х – сьогодні по обіді, –
уточнив Коваль.
Повідомлення про "замінування" шкіл у Львові та Чернігові
З львівських та чернігівських шкіл 15 вересня також терміново евакуювали учнів та вчителів через "замінування". На місці працювали відповідні служби. За інформацією пресофіцера патрульної поліції в Чернігівській області Віталія Копистка, одному із викладачів НУ "Чернігівська політехніка" надіслали електронного листа з повідомленням, що у Чернігові замінували більшість шкіл та університетів.
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Росіяни знищують навчальні заклади в Україні
Росіяни продовжують знищувати українські навчальні заклади. Так, російські ракети перетворили школу та дитячий садок у Лозовій на руїни. Садок, до речі, був найстарішим навчальним закладом міста. Таким чином пів тисячі школярів та 80 вихованців садочка залишились без навчальних закладів.
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