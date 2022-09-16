Очільник Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив, що освітні заклади області знову "замінували". Цього разу аноніми вказали час Х.

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Час навчання школярів обмежують

Коваль наголосив, що відповідно до правил, через "мінування" час офлайн-навчання у школах Рівненщини обмежують. Так, учні 16 вересня вчитимуться лише до 13:00 години.

В анонімних листах вказують час Х – сьогодні по обіді,
уточнив Коваль.

Очільник Рівненської ОДА також зазначив, що ворог намагається посіяти паніку серед українців і закликав не піддаватися на провокації.
Зауважимо, що у Рівному "мінували" школи 20 січня цього року. Дітей та вчителів із 38 навчальних закладів міста евакуювали.

Повідомлення про "замінування" шкіл у Львові та Чернігові

З львівських та чернігівських шкіл 15 вересня також терміново евакуювали учнів та вчителів через "замінування". На місці працювали відповідні служби. За інформацією пресофіцера патрульної поліції в Чернігівській області Віталія Копистка, одному із викладачів НУ "Чернігівська політехніка" надіслали електронного листа з повідомленням, що у Чернігові замінували більшість шкіл та університетів.

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Росіяни знищують навчальні заклади в Україні

Росіяни продовжують знищувати українські навчальні заклади. Так, російські ракети перетворили школу та дитячий садок у Лозовій на руїни. Садок, до речі, був найстарішим навчальним закладом міста. Таким чином пів тисячі школярів та 80 вихованців садочка залишились без навчальних закладів.

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