Руководитель Ровенской ОГА Виталий Коваль сообщил, что образовательные учреждения области снова "заминировали". В этот раз анонимы указали время Х.

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Время обучения школьников ограничивают

Коваль подчеркнул, что согласно правилам, из-за "минирования" время офлайн-обучения в школах Ровненской области ограничивают. Так, ученики 16 сентября будут учиться только до 13:00.

В анонимных письмах указывают время Х – сегодня после обеда, – уточнил Коваль.

Глава Ровенской ОГА также отметил, что враг пытается посеять панику среди украинцев и призвал не поддаваться на провокации.
Заметим, что в Ровно "минировали" школы 20 января этого года. Дети и учителя из 38 учебных заведений города были эвакуированы.

Сообщение о "заминировании" школ во Львове и Чернигове

Из львовских и черниговских школ 15 сентября также срочно эвакуировали учащихся и учителей из-за "заминирования". На месте работали соответствующие службы. По информации пресс-офицера патрульной полиции в Черниговской области Виталия Копистка, одному из преподавателей НУ "Черниговская политехника" направили электронное письмо с сообщением, что в Чернигове заминировали большинство школ и университетов.

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Россияне уничтожают учебные заведения в Украине

Россияне продолжают уничтожать украинские учебные заведения. Так, российские ракеты превратили школу и детский сад в Лозовой в руины. Садик, кстати, был старейшим учебным заведением города. Таким образом, пол тысячи школьников и 80 воспитанников садика остались без учебных заведений.

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