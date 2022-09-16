Руководитель Ровенской ОГА Виталий Коваль сообщил, что образовательные учреждения области снова "заминировали". В этот раз анонимы указали время Х.

Важно Во Львове и Чернигове "заминировали" школы: всех срочно эвакуируют

Время обучения школьников ограничивают

Коваль подчеркнул, что согласно правилам, из-за "минирования" время офлайн-обучения в школах Ровненской области ограничивают. Так, ученики 16 сентября будут учиться только до 13:00.

В анонимных письмах указывают время Х – сегодня после обеда, – уточнил Коваль.

Глава Ровенской ОГА также отметил, что враг пытается посеять панику среди украинцев и призвал не поддаваться на провокации.

Заметим, что в Ровно "минировали" школы 20 января этого года. Дети и учителя из 38 учебных заведений города были эвакуированы.