Важно Во Львове и Чернигове "заминировали" школы: всех срочно эвакуируют
Время обучения школьников ограничивают
В анонимных письмах указывают время Х – сегодня после обеда, – уточнил Коваль.
Сообщение о "заминировании" школ во Львове и Чернигове
Из львовских и черниговских школ 15 сентября также срочно эвакуировали учащихся и учителей из-за "заминирования". На месте работали соответствующие службы. По информации пресс-офицера патрульной полиции в Черниговской области Виталия Копистка, одному из преподавателей НУ "Черниговская политехника" направили электронное письмо с сообщением, что в Чернигове заминировали большинство школ и университетов.
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Россияне уничтожают учебные заведения в Украине
Россияне продолжают уничтожать украинские учебные заведения. Так, российские ракеты превратили школу и детский сад в Лозовой в руины. Садик, кстати, был старейшим учебным заведением города. Таким образом, пол тысячи школьников и 80 воспитанников садика остались без учебных заведений.
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