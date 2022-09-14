Надзвичайний стан запроваджують на кордоні Литви з росією та білоруссю

Сейм Литви 68 голосами "за" прийняв постанову про введення до 16 грудня надзвичайного стану на кордоні Литви з росією та білоруссю. Наразі надзвичайний стан чинний на всій території країни до 15 вересня включно.

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З опівночі 16 вересня надзвичайний стан перестане діяти на всій території країни, крім території на кордоні з росією та білоруссю.

Повідомляється, що з 19 вересня, коли набирає чинності заборона на в'їзд громадян росії до Литви, надзвичайний стан набирає чинності й у пунктах прикордонного контролю, розташованих за межами території прикордонної ділянки.

Тобто надзвичайний стан діятиме у Вільнюському та Каунаському аеропортах, на Вільнюському залізничному вокзалі.

У Литву пускатимуть лише певні категорії громадян росії та білорусі. Йдеться про дисидентів, борців за свободу, незалежних журналістів, інших осіб, які прибувають з гуманітарних причин, та членів їхніх сімей, а також членів сімей громадян ЄС, моряків, осіб, які прямують транзитом у Калінінград та мають довгострокові візи категорії D.

Країни Балтії та Польща закриваються від росіян

Країни Балтії та Польща вводять заборону на в'їзд до своїх країн для росіян із шенгенськими візами. Заборона для росіян набуде чинності вже у ніч з 18 на 19 вересня.

Як відомо, країни Балтії та Польща виступали за повну заборону в'їзду російських туристів до Євросоюзу. Також президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу обмежити в'їзд для росіян.

Проти відповідного кроку виступила Німеччина, Франція та ще декілька країн ЄС. У підсумку Євросоюз вирішив призупинити з росією угоду про спрощену видачу віз.

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