Надзвичайний стан запроваджують на кордоні Литви з росією та білоруссю
Сейм Литви 68 голосами "за" прийняв постанову про введення до 16 грудня надзвичайного стану на кордоні Литви з росією та білоруссю. Наразі надзвичайний стан чинний на всій території країни до 15 вересня включно.
До речі Росіяни скаржаться, що їх масово не пускають до Грузії
З опівночі 16 вересня надзвичайний стан перестане діяти на всій території країни, крім території на кордоні з росією та білоруссю.
Повідомляється, що з 19 вересня, коли набирає чинності заборона на в'їзд громадян росії до Литви, надзвичайний стан набирає чинності й у пунктах прикордонного контролю, розташованих за межами території прикордонної ділянки.
Тобто надзвичайний стан діятиме у Вільнюському та Каунаському аеропортах, на Вільнюському залізничному вокзалі.
У Литву пускатимуть лише певні категорії громадян росії та білорусі. Йдеться про дисидентів, борців за свободу, незалежних журналістів, інших осіб, які прибувають з гуманітарних причин, та членів їхніх сімей, а також членів сімей громадян ЄС, моряків, осіб, які прямують транзитом у Калінінград та мають довгострокові візи категорії D.
Країни Балтії та Польща закриваються від росіян
- Країни Балтії та Польща вводять заборону на в'їзд до своїх країн для росіян із шенгенськими візами. Заборона для росіян набуде чинності вже у ніч з 18 на 19 вересня.
- Як відомо, країни Балтії та Польща виступали за повну заборону в'їзду російських туристів до Євросоюзу. Також президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу обмежити в'їзд для росіян.
- Проти відповідного кроку виступила Німеччина, Франція та ще декілька країн ЄС. У підсумку Євросоюз вирішив призупинити з росією угоду про спрощену видачу віз.
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