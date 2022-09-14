Надзвичайний стан запроваджують на кордоні Литви з росією та білоруссю

Сейм Литви 68 голосами "за" прийняв постанову про введення до 16 грудня надзвичайного стану на кордоні Литви з росією та білоруссю. Наразі надзвичайний стан чинний на всій території країни до 15 вересня включно.

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З опівночі 16 вересня надзвичайний стан перестане діяти на всій території країни, крім території на кордоні з росією та білоруссю.

Повідомляється, що з 19 вересня, коли набирає чинності заборона на в'їзд громадян росії до Литви, надзвичайний стан набирає чинності й у пунктах прикордонного контролю, розташованих за межами території прикордонної ділянки.

Тобто надзвичайний стан діятиме у Вільнюському та Каунаському аеропортах, на Вільнюському залізничному вокзалі.

У Литву пускатимуть лише певні категорії громадян росії та білорусі. Йдеться про дисидентів, борців за свободу, незалежних журналістів, інших осіб, які прибувають з гуманітарних причин, та членів їхніх сімей, а також членів сімей громадян ЄС, моряків, осіб, які прямують транзитом у Калінінград та мають довгострокові візи категорії D.

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