Чрезвычайное положение вводят на границе Литвы с россией и белоруссией.

Сейм Литвы 68 голосами "за" принял постановление о введении до 16 декабря чрезвычайного положения на границе Литвы с россией и белоруссией. В настоящее время чрезвычайное положение действует на всей территории страны до 15 сентября.

Кстати Россияне жалуются, что их массово не пускают в Грузию.

С полуночи 16 сентября чрезвычайное положение перестанет действовать на всей территории страны, кроме территории на границе с россией и белоруссией.

Сообщается, что с 19 сентября, когда вступает в силу запрет на въезд граждан россии в Литву, чрезвычайное положение вступает в силу и в пунктах пограничного контроля, расположенных за пределами территории пограничного участка.

То есть, чрезвычайное положение будет действовать в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

В Литву будут пускать только определенные категории граждан россии и беларуси. Речь идет о диссидентах, борцах за свободу, независимых журналистах, других лицах, прибывающих по гуманитарным причинам, и членах их семей, а также членах семей граждан ЕС, моряках, лицах, следующих транзитом в Калининград и имеющих долгосрочные визы категории D.

Страны Балтии и Польша закрываются от россиян

Страны Балтии и Польша вводят запрет на въезд в свои страны для россиян с шенгенскими визами. Запрет для россиян вступит в силу уже в ночь с 18 на 19 сентября.

Как известно, страны Балтии и Польша выступали за полный запрет на въезд российских туристов в Евросоюз. Также президент Владимир Зеленский призвал страны Запада ограничить въезд для россиян.

Против ответного шага выступили Германия, Франция и еще несколько стран ЕС. В итоге Евросоюз решил приостановить с россией соглашение об упрощенной выдаче виз.

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