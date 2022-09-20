У 2022 році ситуація з наявністю книг для українських учнів ще більше загострилася через війну. Як вирішити проблему із нестачею підручників та друкованих зошитів для школярів, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чому не вистачає підручників

Одна з головних причин – зміна контингенту учнів. Підручників загалом вистачає, але їх розподіл за регіонами й громадами не відповідає реальній потребі. Тож батьки та освітяни часто змушені самостійно вирішувати проблему із нестачею підручників. Частина батьків купує підручники за власні гроші.

Яка ситуація з підручниками у 2022 році

Друкують оновлені підручники для шкіл раз на п'ять років. Якщо 9 класи цьогоріч ще зможуть навчатися за старими підручниками, то з 5 класами ситуація критична. Річ у тім, що цього року реформа "Нової української школи" сягає вже 5-х класів. Так, для п’ятикласників мали надрукувати перші НУШівські підручники.

Однак проблема у тому, що майже 90% усіх книжок до війни друкувалися у Харкові, який – під постійними обстрілами росії. Відповідно у багатьох видавництв виникли серйозні проблеми з друком книжок. Також ті 1,3 мільярди гривень, які заклали у держбюджет на друк підручників для 5 та 9 класів, цього року віддали на ЗСУ ще в перші дні війни.

Підручники для 5 класів будуть

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет натомість пообіцяв, що для 5 класу надрукують підручники з математики та української мови загальним накладом понад 1 мільйон 300 тисяч примірників. Із фінансуванням допоможуть міжнародні партнери.

Інші підручники, за словами міністра, будуть доступні в електронному вигляді на сайті Міносвіти та Інституту модернізації змісту освіти.

Де отримати інші підручники, аби не купувати

Якщо у школі не вистачає підручників, а батьків просять їх купити, поспішати не варто, радить освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Зверніться до керівника школи або начальника управління освіти вашого міста/селища/ОТГ. Таким чином:

органи управління освітою та школи можуть здійснити перерозподіл підручників;

органи управління освітою можуть закупити підручники;

громади та школи можуть звернутися до резервного фонду підручників.

Якщо ж ви з дитиною за кордоном або на окупованій території, варто користуватися електронними версіями підручників.

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Електронні підручники

Експерти кажуть: PDF-версія, звісно, має бути, але дуже важливо, щоби частина підручників залишилась у паперовому вигляді. Усе тому, що не всі діти мають гаджети, при цьому навантаження на зір різне, розповіла секретарка Комітету освіти, науки та інновацій ВРУ Наталія Піпа.

Водночас, аби мати всі підручники в PDF-форматі, Міносвіти має викупити інтелектуальні права в авторів, заплатити їм гонорари.

Друковані зошити

Також у сучасних школах, окрім підручників і звичайних зошитів, учні вчаться ще й на основі друкованих зошитів. Деякі батьки не схвалюють ці інновації, адже вважають це додатковими витратами і не зовсім актуальним у час війни. Освітяни ж переконують: друковані зошити просто необхідні для навчання сучасної дитини, адже здатні її зацікавити. Зазвичай, замовляють освітяни ці зошити у постачальників. Хоча батьки можуть купити їх самостійно у магазинах чи в інтернеті.

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