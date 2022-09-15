Частина школярів, які після 24 лютого були змушені покинути Україну, пішли в місцеві школи за кордоном. Причому багато з них ще й здобуває українську освіту дистанційно.

Читайте Як обрати онлайн-школу, якщо ви за кордоном з дітьми

Чи можливо навчатись одночасно у двох школах

Якщо дитина перебуває за кордом, здебільшого їй доводиться вчитися у двох школах. При цьому навчання може відбуватися в однаковий час. У МОН зазначають, що це – значне навантаження на школяра.

Натомість у Державній службі якості освіти переконані, що український школяр за кордоном може поєднувати навчання у двох школах – в українській та закордонній. Проте батькам радять стежити за навантаженням на дитину.

Якщо дитина вчиться в іноземній місцевій школі, вона має обов’язково продовжувати вчити українську мову, літературу та історію України, переконані аналітики. Адже у місцевих школах діти чують лише іноземну мову. Якщо ж дитина не продовжуватиме навчання в українській школі, після повернення на Батьківщину їй доведеться все надолужити.

Форми навчання для дитини, що опинилася за кордоном

Батьки можуть обрати дистанційну форму навчання для дитини, аби вона не кинула освіту в українській школі. На вибір – такі формати:

Екстернат – учні можуть вчитися самостійно, зокрема в прискореному режимі.

Сімейна або домашня форма – за навчання дитини відповідальні її батьки, а знання оцінюють вчителі.

Відрахувати дитину з навчального закладу без заяви батьків керівництво школи не має права.

Важливо Навчання у школі онлайн і офлайн: чи можна змінити формат для школяра і як це зробити

Чим корисне та шкідливе навчання у двох школах

Плюсом стане те, що дитина контактуватиме з однолітками та вивчить іноземну мову. Однак для багатьох дітей таке навчання може стати стресовою ситуацією. Проте зазвичай діти швидко адаптуються до нових реалій. При цьому багато країн організували для українських біженців курси вивчення мов.

Також для дитини буде корисним підтримувати зв’язок з рідною країною, однолітками та вчителями, до яких вона звикла. Однак значне шкільне навантаження може негативно вплинути на здоров’я дитини.

Як допомогти дитині вчитися

Співзасновниця ГО "Смарт освіта" Іванна Коберник у матеріалі для НУШ радить батькам підтримати дитину в непростому процесі навчання. Через місяць варто проаналізувати, наскільки дитина завантажена. Якщо вона хоче вивчати окремі предмети з української програми, варто їй допомогти. Якщо дитина не готова поєднувати навчання – дайте їй спокій. У такому разі вона може багато сил витрачати на вивчення іноземної мови країни. Головне – підтримуйте свого школяра і його впевненість у власних силах.

Які переваги у дистанційної освіти – дивіться відео: