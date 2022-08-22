З початком російської агресії з України виїхали приблизно 10 мільйонів людей, половина з них повернулися додому, проте, інша половина наразі не ризикує. Це значить, що чимало українських дітей почнуть новий навчальний рік за кордоном.

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Особливості навчання за кордоном

У багатьох країнах Європи навчання для дітей у школах обов'язкове, а тому для дітей не буде варіантів не ходити до місцевої школи. Втім, можна поєднувати дистанційне навчання в Україні та навчання за кордоном. У цьому разі дитина матиме прямий контакт з однокласниками, вивчить мову, знайде нових друзів.

Звісно, для деяких дітей це може стати стресовим фактором, проте, як показує практика, більшість дітей легко соціалізуються та швидко засвоюють нове, зокрема, мову. У багатьох країнах, що активно допомагають українським біженцям, навесні та влітку були влаштовані курси вивчення мов, щоб українські діти могли почати новий навчальний рік вже в рівних умовах з місцевими дітками.

Перебування серед однолітків-іноземців лише протягом кількох тижнів дозволяє дитині почати розмовляти новою для неї мовою, а вже за кілька місяців дитина стає повноцінним носієм іноземної мови, ба більше, випереджає у цьому батьків. Також, швидше за все, ваша дитина буде говорити умовною чеською, французькою, португальською без акценту.

Навчання за іноземною програмою – це корисний досвід, проте, невідомо, скільки часу ви плануєте перебувати за кордоном. Таким чином, варіант змішаного навчання є оптимальним. Так діти зможуть не втрачати зв'язок з Україною та залишатимуться у "рідній" системі освіти, де все зрозуміло та звично, може, навіть із тими вчителями, які вчили раніше.

Таким чином, основний час для навчання дитина приділяє школі за кордоном, але також виконує завдання в українській школі, навчаючись дистанційно або індивідуально (на екстернаті чи домашній формі). Тут головне – слідкувати за навантаженням, оскільки одночасно вчитись у двох школах буде непросто. Вибір форми навчання – повністю за батьками.

Форми навчання для дитини, що опинилася за кордоном

Дистанційна форма навчання дає можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від школи.

Екстернат – форма навчання, коли учень або учениця може самостійно, зокрема в прискореному режимі, опанувати програму та отримати документ про освіту. Війна та перебування дитини за кордоном є підставами навчатись на екстернаті. Навчання за екстернатною формою не обмежує участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО або НМТ) і дитина зможе взяти участь у тестуванні на загальних підставах.

Сімейна або домашня форма – к оли навчання дитині організовують самі батьки, а оцінюють педагоги. Учні, які навчаються за сімейною формою, проходять підсумкове оцінювання, а також атестацію.

Навчання онлайн чи офлайн До чого готуватися школярам в Україні

Щоб дізнатись, чи організовує обрана вами школа ці форми навчання, варто звернутись до її сайту або зателефонувати за вказаними на сайті телефонами. Цю інформацію також можна отримати у органі управління у сфері освіти громади, міста або області.

Якщо школа організовує ту форму навчання, що вас цікавить, необхідно звернутись до неї для зарахування/переведення дитини.

Вибір онлайн-школи

У навчальному році 2022/2023 дистанційна форма буде основною й чимало шкіл переходять не неї, особливо в прифронтових областях, наприклад, на Харківщині, Одещині, Миколаївщині тощо. Таким чином, особливої різниці між тим, де ви перебуваєте зараз, не існує – головне, щоб був надійний інтернет.

Рідна школа

Якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина продовжувала здобувати освіту в українській школі, де навчалася до російського вторгнення, потрібно звернутись до класного керівника, адміністрації школи або місцевого управління освіти.

Деякі школи наразі тимчасово перебувають на окупованій росіянами території або взагалі зруйновані ворогом. На жаль, це не поодинокі випадки. У такому разі батькам потрібно звернутися до управління освіти відповідної військово-цивільної адміністрації.

На офіційних електронних ресурсах громад і міст є інформація про онлайн-школи та різні форми навчання. А головне – право на навчання мають всі українські діти, а тому – відмови не буде.

Міжнародна українська школа

Крім рідних шкіл, які війна змусила стати дистанційними, є Міжнародна українська школа (МУШ) – це державний навчальний заклад, основним профілем якого є саме дистанційна освіта, а точніше екстернат з елементами класичної "дистанційки".

Таким чином, навчання у МУШ буде непоганим компромісним варіантом навчання для дітей, що опинилися за кордоном, ходять до місцевих шкіл, проте, не хочуть поривати з української освітою, але побоюються великих навантажень.

Навчання для дітей громадян України безкоштовне. Саме у МУШ навчаються більшість дітей з окупованих територій Криму та Донбасу, тобто там знають відповідь на питання, де ви були 8 років.

Навчання у МУШ починається 1 жовтня, а зарахування до екстернату відбувається протягом усього навчального року.

Приватні дистанційні школи

Рекомендуємо розглянути варіант навчання у приватних дистанційних школах, але навчання там буде платним. Вартість місяця навчання – в районі 3000 гривень.

Важливо Де в Україні будуть вчитися дистанційно з 1 вересня

З іншого боку, ці школи багато років спеціалізуються на дистанційному навчанні, у той час коли, для більшості державних шкіл "дистанційка" буде експериментом, нехай й перевіреним карантином та весною-2022.

У деяких приватних школах для біженців є знижки або навіть безкоштовні програми, проте, за "повний доступ" доведеться платити, адже це бізнес-модель, яка також має забезпечувати себе.

Які переваги у дистанційної освіти – дивіться відео: