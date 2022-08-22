З початком російської агресії з України виїхали приблизно 10 мільйонів людей, половина з них повернулися додому, проте, інша половина наразі не ризикує. Це значить, що чимало українських дітей почнуть новий навчальний рік за кордоном.
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Особливості навчання за кордоном
У багатьох країнах Європи навчання для дітей у школах обов'язкове, а тому для дітей не буде варіантів не ходити до місцевої школи. Втім, можна поєднувати дистанційне навчання в Україні та навчання за кордоном. У цьому разі дитина матиме прямий контакт з однокласниками, вивчить мову, знайде нових друзів.
Звісно, для деяких дітей це може стати стресовим фактором, проте, як показує практика, більшість дітей легко соціалізуються та швидко засвоюють нове, зокрема, мову. У багатьох країнах, що активно допомагають українським біженцям, навесні та влітку були влаштовані курси вивчення мов, щоб українські діти могли почати новий навчальний рік вже в рівних умовах з місцевими дітками.
Навчання за іноземною програмою – це корисний досвід, проте, невідомо, скільки часу ви плануєте перебувати за кордоном. Таким чином, варіант змішаного навчання є оптимальним. Так діти зможуть не втрачати зв'язок з Україною та залишатимуться у "рідній" системі освіти, де все зрозуміло та звично, може, навіть із тими вчителями, які вчили раніше.
Таким чином, основний час для навчання дитина приділяє школі за кордоном, але також виконує завдання в українській школі, навчаючись дистанційно або індивідуально (на екстернаті чи домашній формі). Тут головне – слідкувати за навантаженням, оскільки одночасно вчитись у двох школах буде непросто. Вибір форми навчання – повністю за батьками.
Форми навчання для дитини, що опинилася за кордоном
Дистанційна форма навчання дає можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від школи.
Екстернат – форма навчання, коли учень або учениця може самостійно, зокрема в прискореному режимі, опанувати програму та отримати документ про освіту. Війна та перебування дитини за кордоном є підставами навчатись на екстернаті. Навчання за екстернатною формою не обмежує участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО або НМТ) і дитина зможе взяти участь у тестуванні на загальних підставах.
Сімейна або домашня форма – к оли навчання дитині організовують самі батьки, а оцінюють педагоги. Учні, які навчаються за сімейною формою, проходять підсумкове оцінювання, а також атестацію.
Навчання онлайн чи офлайн До чого готуватися школярам в Україні
Щоб дізнатись, чи організовує обрана вами школа ці форми навчання, варто звернутись до її сайту або зателефонувати за вказаними на сайті телефонами. Цю інформацію також можна отримати у органі управління у сфері освіти громади, міста або області.
Якщо школа організовує ту форму навчання, що вас цікавить, необхідно звернутись до неї для зарахування/переведення дитини.
Вибір онлайн-школи
У навчальному році 2022/2023 дистанційна форма буде основною й чимало шкіл переходять не неї, особливо в прифронтових областях, наприклад, на Харківщині, Одещині, Миколаївщині тощо. Таким чином, особливої різниці між тим, де ви перебуваєте зараз, не існує – головне, щоб був надійний інтернет.
Рідна школа
Якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина продовжувала здобувати освіту в українській школі, де навчалася до російського вторгнення, потрібно звернутись до класного керівника, адміністрації школи або місцевого управління освіти.
На офіційних електронних ресурсах громад і міст є інформація про онлайн-школи та різні форми навчання. А головне – право на навчання мають всі українські діти, а тому – відмови не буде.
Міжнародна українська школа
Крім рідних шкіл, які війна змусила стати дистанційними, є Міжнародна українська школа (МУШ) – це державний навчальний заклад, основним профілем якого є саме дистанційна освіта, а точніше екстернат з елементами класичної "дистанційки".
Таким чином, навчання у МУШ буде непоганим компромісним варіантом навчання для дітей, що опинилися за кордоном, ходять до місцевих шкіл, проте, не хочуть поривати з української освітою, але побоюються великих навантажень.
Навчання для дітей громадян України безкоштовне. Саме у МУШ навчаються більшість дітей з окупованих територій Криму та Донбасу, тобто там знають відповідь на питання, де ви були 8 років.
Навчання у МУШ починається 1 жовтня, а зарахування до екстернату відбувається протягом усього навчального року.
Приватні дистанційні школи
Рекомендуємо розглянути варіант навчання у приватних дистанційних школах, але навчання там буде платним. Вартість місяця навчання – в районі 3000 гривень.
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З іншого боку, ці школи багато років спеціалізуються на дистанційному навчанні, у той час коли, для більшості державних шкіл "дистанційка" буде експериментом, нехай й перевіреним карантином та весною-2022.
У деяких приватних школах для біженців є знижки або навіть безкоштовні програми, проте, за "повний доступ" доведеться платити, адже це бізнес-модель, яка також має забезпечувати себе.
Які переваги у дистанційної освіти – дивіться відео: