Так, росіяни посилено готуються до псевдореферендуму. Для цього їм потрібні відповідні приміщення.

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Росіяни відправили дітей на "канікули"

Ці "канікули" триватимуть протягом 22 – 28 вересня. Саме у цей час окупанти мають намір провести псевдореферендум. У мережі вже з'явилась копія наказу так званого "міністра освіти і науки" Херсонської області михайла родікова.

"Канікули" потрібні для відкриття у приміщеннях шкіл дільниці для імітації голосування на незаконному "референдумі",

– інформують у Тelegram Генічеськ.юа.

"Дільниці" відкриють і у сільських будинках культури. При цьому окупанти в Генічеську вже формують із колаборантів "виїзну комісію". Її представники будуть "вдиратися" у помешкання тих жителів міста, які проігнорували псевдореферендум.

Натомість мешканців Генічеська просять не йти на "дільниці" і не відчиняти окупантам двері. При цьому нагадують, що після цього псевдореферендуму росіяни не забудуть повідомити і про оголошену очільником країни-агресора путіним мобілізацію, яка пошириться і на окуповані території.

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Яка ситуація на Херсонщині

Ситуація у Херсонській області й надалі складна, там тривають бойові дії. За інформацією ОК "Південь", на окупованій території продовжують систематично викрадати людей та захоплювати приміщення.

Росіяни на окупованих територіях змушують учителів русифікувати дітей

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що наші вчителі з окупованих територій почали масово скаржитися на загарбників. Педагоги пишуть, що окупаційна влада примушує їх викладати у школах. Горбачов також нагадав, що за добровільну співпрацю з окупантами вчителі будуть покарані законом.

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