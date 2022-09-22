Так, росіяни посилено готуються до псевдореферендуму. Для цього їм потрібні відповідні приміщення.
Важливо "Бандерівська" література – окремо: росіяни планували вивезти з Балаклії українські книги
Росіяни відправили дітей на "канікули"
Ці "канікули" триватимуть протягом 22 – 28 вересня. Саме у цей час окупанти мають намір провести псевдореферендум. У мережі вже з'явилась копія наказу так званого "міністра освіти і науки" Херсонської області михайла родікова.
"Канікули" потрібні для відкриття у приміщеннях шкіл дільниці для імітації голосування на незаконному "референдумі",
– інформують у Тelegram Генічеськ.юа.
"Дільниці" відкриють і у сільських будинках культури. При цьому окупанти в Генічеську вже формують із колаборантів "виїзну комісію". Її представники будуть "вдиратися" у помешкання тих жителів міста, які проігнорували псевдореферендум.
Натомість мешканців Генічеська просять не йти на "дільниці" і не відчиняти окупантам двері. При цьому нагадують, що після цього псевдореферендуму росіяни не забудуть повідомити і про оголошену очільником країни-агресора путіним мобілізацію, яка пошириться і на окуповані території.
Читайте Як вчаться студенти та працюють виші у прифронтових територіях України
Яка ситуація на Херсонщині
Ситуація у Херсонській області й надалі складна, там тривають бойові дії. За інформацією ОК "Південь", на окупованій території продовжують систематично викрадати людей та захоплювати приміщення.