Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що наші вчителі з окупованих територій почали масово скаржитися на загарбників. Йому вже надіслали понад 600 звернень.

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Окупанти змушують вчителів на ТОТ викладати у школах

Педагоги пишуть, що окупаційна вдала примушує їх викладати у школах. При цьому Горбачов переконаний, що ще навесні учителям потрібно було дати законодавчу змогу призупинити роботу на окупованих територіях. У такому разі окупанти не змушували б їх викладати.

Що загрожує вчителям за співпрацю

Горбачов також нагадав, що за добровільну співпрацю з окупантами вчителі будуть покарані законом. При цьому, переконаний освітній омбудсмен, таким педагогам мають заборонити надалі вчити дітей.

Проблемним залишиться розділення вчителів на тих, кого змусили працювати у школах на ТОТ, і тих, хто згодився добровільно. Хоча окупанти й погрожують виселенням, арештами та смертю.

Горбачов також вважає, що кожен випадок викладання у школах на окупованих територіях треба розглядати окремо. За його словами, викладання фізики – це одне, а русифікація українських дітей – зовсім інше. Ті, хто допомагає окупантам знищувати українську освіту та культуру, не має згодом працювати у нашій державі педагогом.

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До слова, за даними Міносвіти, близько 43 тисяч вчителів виїхали з окупованих територій та місць, де тривають активні бойові дії.

Росіяни кидають своїх

За даними віцепрем'єрки України Ірини Верещук, днями на Харківщині затримали вчителів із росії. Вони приїхали русифікувати українських дітей. Однак російські війська відступили й кинули їх напризволяще.

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