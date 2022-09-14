Вчителька на Харківщині відмовилася від співпраці з окупантами

Пані Ірина, вчителька із деокупованого села Пришиб, розповіла про те, як окупанти хотіли змусити "прославляти росію", пише 24 канал. Вона зазначила, що окупанти приїхали до них агітували, щоб вчителі виходили на роботу.

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За словами вчительки, свою вимогу російські загарбники мотивували тим, що діти втратять навчальний рік. Мовляв, цілий рік діти не будуть навчатися. Проте пані Ірина відмовилася від співпраці з окупантами.

Але я зразу сказала, я працювати не піду. Іти треба працювати – прославляти росію. А я пропрацювала 34 роки і виховувала в дітей патріотизм до рідної України, до рідних батьків, рідної землі. Я кажу. Не можу перелаштуватися. І на роботу я в таку школу не піду,

– розповіла вчителька.

ЗСУ звільняють Харківщину: головне

Українські військові стрімко звільняють територію Харківської області від російських військових. ЗСУ вже деокупували Ізюм, Куп'янськ, Балаклію та інші населені пункти.

У Міністерстві оборони України 12 вересня повідомили, що вже вдалося звільнити від окупантів майже 5 тисяч квадратних кілометрів.

Повідомлялося, що тільки на Харківщині ЗСУ деокупували від загарбницьких військ росії 3 800 квадратних кілометрів. Кількість деокупованих міст і сіл сягнула 300.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляла, що реальна кількість звільнених населених пунктів удвічі більше. ЗСУ зачистили та звільнили весь північний схід Харківщини. Президент Володимир Зеленський повідомив, що на звільнених територіях вже почалася видача пенсій.

Додамо, що під час контрнаступу у Харківській області українські військові взяли в полон тисячі російських солдатів.

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