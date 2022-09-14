Віцепрем'єрка України Ірина Верещук розповіла, що цими днями на Харківщині затримали вчителів із росії. Вони вчили українських дітей за російською освітньою програмою. Однак російські війська відступили й кинули їх напризволяще.

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Верещук нагадала, що зараз на тимчасово окупованих територіях України перебуває багато росіян, зокрема російських вчителів. Вони потрапили в Україну незаконно. Їх попереджали, що за цей злочин загрожує відповідальність. Росіянам було байдуже. Тож цих "педагогів", зважаючи на війну, покарають за русифікацію українських дітей.

При цьому, за словами віцепрем'єрки, ті російські вчителі, які ще викладають на окупованих територіях, мають виїхати з України негайно. В іншому разі відповідальності їм не уникнути. На обмін цих "педагогів" не віддаватимуться, адже вони не є військовими.

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Радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що терор з боку росіян у місті триває. Окупанти влаштували "рейди" по всіх навчальних закладах. Росіяни вивезли зі шкіл залишки українських підручників на переробку. Діти ж навчаються у напів зруйнованих школах. При цьому їх позбавили можливості харчуватися у навчальних закладах. Видаватимуть хіба що місячний пайок учням-пільговикам 5 – 11 класів та школярам 1 – 4 класу.

Натомість на Харківщині російські загарбники під час окупації села Пришиб хотіли змусити українських вчителів "прославляти росію". Наші педагоги не погодилися.

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