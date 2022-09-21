Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в Херсоне – "вечерняя канонада". Он рассказал: взрывы прогремели возле Антоновского моста и на предприятии, где базируются захватчики.

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Вечерняя канонада в Херсоне. Взрывы возле Антоновского моста и на предприятии, где базируются оккупанты,
– говорится в сообщении.

В Херсоне раздались взрывы: смотрите видео

Местные телеграм-каналы сообщают, что взрывы прогремели в районе Таврики. Есть "прилеты" в районе моста. В сети шутят, что "ПВО" оккупантов, которую так расхваливают российские пропагандисты, не сработала.

"Бавовнятко" игралось и в Луганской области

Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – сообщил, что "Бавовнятко" также игралось в Луганской области. Оно побывало в Сватово и Новоайдаре.

"Предварительно 250 рашистов получили статусы "200-й" и "300-й". Скорее всего, в комендатуре находились чеченцы. Проверяем", – говорится в сообщении.

Общие потери врага

По состоянию на 21 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 55 110 оккупантов.

  • танков – 2 227 (+11) единиц,
  • боевых бронированных машин – 4 748 (+24) единиц,
  • артиллерийских систем – 1 340 (+17) единиц,
  • РСЗО – 318 единиц,
  • средств ПВО – 168 единиц,
  • самолетов – 253 (+1) единицы,
  • вертолетов – 217 единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7) единицы.

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