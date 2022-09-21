Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в Херсоне – "вечерняя канонада". Он рассказал: взрывы прогремели возле Антоновского моста и на предприятии, где базируются захватчики.

Заметьте В оккупированном Алчевске заметили огромный "хлопок": на том месте группировались оккупанты

Вечерняя канонада в Херсоне. Взрывы возле Антоновского моста и на предприятии, где базируются оккупанты,

– говорится в сообщении.

В Херсоне раздались взрывы: смотрите видео

Местные телеграм-каналы сообщают, что взрывы прогремели в районе Таврики. Есть "прилеты" в районе моста. В сети шутят, что "ПВО" оккупантов, которую так расхваливают российские пропагандисты, не сработала.

Заметьте! О взрывах 21 сентября также сообщили во временно оккупированном Крыму. Вероятно, на этот раз "хлопок" посетил оккупантов в Казачьей бухте Севастополя.

"Бавовнятко" игралось и в Луганской области

Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – сообщил, что "Бавовнятко" также игралось в Луганской области. Оно побывало в Сватово и Новоайдаре.

"Предварительно 250 рашистов получили статусы "200-й" и "300-й". Скорее всего, в комендатуре находились чеченцы. Проверяем", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! Тем временем россия продолжает врать о своих потерях. Сергей шойгу сделал абсурдное заявление, что страна-оккупант потеряла 5 937 военных. Более того, министр обороны россии выдал, что 90% раненых оккупантов чудом исцелились и вернулись в строй.

Общие потери врага

По состоянию на 21 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 55 110 оккупантов.

танков – 2 227 (+11) единиц,

боевых бронированных машин – 4 748 (+24) единиц,

артиллерийских систем – 1 340 (+17) единиц,

РСЗО – 318 единиц,

средств ПВО – 168 единиц,

самолетов – 253 (+1) единицы,

вертолетов – 217 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7) единицы.

Заметьте – россияне уже в панике из-за заявления путина: смотрите видео