Міський голова Іван Федоров звернувся до мелітопольців з такої нагоди. Адже саме зараз місто пише нову історію, як свою, так і всієї України.

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Мелітополь завжди славився як в Україні, так і далеко за її межами. Але сьогодні мелітопольці, як і всі українці, пишуть новітню історію нашої країни. І беззаперечним є факт: на її сторінках Мелітополь звучатиме гордо,

– сказав мер.

Він нагадав, як тисячі людей виходили на мітинги проти окупації. Зараз багато хто з містян виборює наше майбутнє в бою з ворогом або допомагає мешканцям в тилу. Загалом у місті живе 150 тисяч людей і вони чинять опір окупантам. Хто голосно і навіть тихо промовляє: ми – Мелітополь, ми – Україна.

"Сьогодні наше місто славиться вами, мелітопольці. А Україна, як і весь світ пишається вашою незламністю. Адже попри все ми віримо: наші героїчні захисники звільнять Мелітополь від ворожої орди", – сказав Федоров.

За його словами, кожен зараз робить все заради спільної мети, щоб повернути життя. Мер запевнив, що всі будуть будувати майбутнє разом у затишному українському і головне – мирному Мелітополі.

Як зараз живе місто

З моменту російського вторгнення Мелітополь став окупованим. Росіяни чинять там свавілля та злочини, катування, пограбування. Також в місті, як на інших окупованих територіях працюють наші партизани. За останніми даними, в тимчасово окупованому Бердянську в Запорізькій області пролунав потужний вибух. Майже в той же час вибух чули і в Мелітополі.

Також нещодавно у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області серед ночі підірвали квартиру із цілою сім'єю колаборантів. Вибух стався у будинку на вулиці Шмідта, 40. Загинули 2 особи – мешканці Мелітополя. Хоча мер повідомляв згодом, що загинула одна людина, а інша поранена.

Крім того, Іван Федоров розповідав, що фсб підірвала поліцейського-колаборанта у Мелітополі. Так вони хотіли усунути так званого "начальника гбр народної міліції".

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