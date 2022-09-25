Окупанти намагалися полагодити Антонівський міст. Однак ворогу не вдалося навіть мінімально реалізувати свої плани. ЗСУ завдають ворогу втрат, а міст регулярно навідує "бавовна".
Зауважте Гучний вибух прогримів у Мелітополі: на місце події помчала пожежна машина
У неділю 25 вересня з'явилися повідомлення, що біля Антонівського мосту знову пролунали вибухи.
Новий удар по Антонівському мосту біля тимчасово окупованого Херсона,
– повідомив Сергій Стерненко.
РосЗМІ поширюють панічні заяви окупантів про потужні "прильоти". Російські загарбники мають розуміти, що в Україні їх не чекає жоден спокійний день. Земля горітиме під ногами у ворога.
"Бавовна" завітала в Алчевськ
"Бавовнятко" навідало окупантів у тимчасово окупованому Алчевську. Вибухи були дуже потужними. За попередніми даними, Бавовнятко гралося з боєкомплектом росіян, який, зрештою, здетонував.
На місці події спалахнула пожежа.