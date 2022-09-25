Окупанти намагалися полагодити Антонівський міст. Однак ворогу не вдалося навіть мінімально реалізувати свої плани. ЗСУ завдають ворогу втрат, а міст регулярно навідує "бавовна".

Зауважте Гучний вибух прогримів у Мелітополі: на місце події помчала пожежна машина

У неділю 25 вересня з'явилися повідомлення, що біля Антонівського мосту знову пролунали вибухи.

Новий удар по Антонівському мосту біля тимчасово окупованого Херсона,

– повідомив Сергій Стерненко.

РосЗМІ поширюють панічні заяви окупантів про потужні "прильоти". Російські загарбники мають розуміти, що в Україні їх не чекає жоден спокійний день. Земля горітиме під ногами у ворога.

Зверніть увагу! Повітряні сили на Півдні "приземлили" іранський дрон Shahed-136. Ним російські загарбники 25 вересня намагалися атакувати Миколаїв.

"Бавовна" завітала в Алчевськ

"Бавовнятко" навідало окупантів у тимчасово окупованому Алчевську. Вибухи були дуже потужними. За попередніми даними, Бавовнятко гралося з боєкомплектом росіян, який, зрештою, здетонував.

На місці події спалахнула пожежа.