Оккупанты пытались починить Антоновский мост. Однако врагу не удалось даже минимально реализовать свои планы. ВСУ наносят врагу потери, а мост регулярно посещает "хлопок".

Заметьте Громкий взрыв прогремел в Мелитополе: на место происшествия помчалась пожарная машина

В воскресенье 25 сентября появились сообщения, что возле Антоновского моста снова раздались взрывы.

Новый удар по Антоновскому мосту возле временно оккупированного Херсона,

– сообщил Сергей Стерненко.

РосСМИ распространяют панические заявления оккупантов о мощных "прилетах".