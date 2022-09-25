Оккупанты пытались починить Антоновский мост. Однако врагу не удалось даже минимально реализовать свои планы. ВСУ наносят врагу потери, а мост регулярно посещает "хлопок".
Заметьте Громкий взрыв прогремел в Мелитополе: на место происшествия помчалась пожарная машина
В воскресенье 25 сентября появились сообщения, что возле Антоновского моста снова раздались взрывы.
Новый удар по Антоновскому мосту возле временно оккупированного Херсона,
– сообщил Сергей Стерненко.
РосСМИ распространяют панические заявления оккупантов о мощных "прилетах".