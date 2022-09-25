Иван Федоров – мэр Мелитополя – сообщил, что взрыв прогремел в северной части города. Видно, как в небо поднимается дым.

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Первое сообщение о взрыве появилось в 17:51.

Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя, по улице Ломоносова. По предварительным данным горит автомобиль. Собираем подробную информацию,

– подчеркнул Федоров.

Впоследствии он также уточнил, что одно авто точно сгорело дотла. На обнародованных кадрах видно пламя, охватившее место происшествия.

Автомобиль разорвало вдребезги

Местные телеграм-каналы сообщили, что один из автомобилей разорвало вдребезги. Оккупанты оцепили место взрыва. По неофициальным данным, задержали парня, который якобы сказал "мало им досталось".

Очевидцы рассказали, что видели труп мужчины, которому оторвало руку.

Автомобиль в Мелитополе разорвало вдребезги: смотрите видео

Взрыв в Мелитополе: смотрите видео

Примите во внимание! О взрывах в Мелитополе и Бердянске сообщили днем 25 сентября. Сообщения в сети появились почти одновременно. Кроме того, о взрыве в Мелитополе сообщалось в ночь на 25 сентября.

"Хлопок" посетил Антоновский мост

"Хлопок" 25 сентября в очередной раз посетил Антоновский мост. О новых "прилетах" стало известно днем 25 сентября. В СМИ сообщили о точечных попаданиях. Детали пока не раскрывают. Тем временем оккупанты в сети причитают о мощных взрывах.

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