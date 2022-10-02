Про це 24 каналу розповів експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше інформацію про достроковий випуск курсантів з російських військових академій оприлюднили в американському Інституті вивчення війни.

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Як припускає Ступак, найімовірніше, тут йдеться про курсантів льотних вишів. Можливо, у такий спосіб вони намагаються закрити "дірки" з пілотами та відповідним персоналом, який обслуговує літаки.

В росіян нема проблем з живою силою, але кваліфікованих фахівців мало

За його словами, в окупантів зараз проблеми з пілотами та відповідним наземним персоналом. За більш ніж 7 місяців повномасштабної війни Збройні Сили приземлили багато ворожих літаків та гелікоптерів.

В принципі десь в ангарах в них є тренувальні літаки. Ймовірно, їх можна підготувати для виконання певних бойових завдань. Але з пілотами та наземним персоналом дуже важко. Можливо, з цим пов'язаний достроковий випуск курсантів,

– зазначив Ступак.

Зрозуміло, що загалом живої сили в російських загарбників багато. "Мобіки" їдуть і їдуть, їх одразу кидають в "м'ясорубку" – і привозять нову партію. А-от з кваліфікованими фахівцями ситуація в них значно гірша.

Ступак пояснив, чому окупанти достроково випускають курсантів з академій: дивіться відео

Як повідомили в Інституті вивчення війни, в Росії почався достроковий випуск курсантів з військових академій. Все через те, що за понад 7 місяців війни в окупантів шалений дефіцит офіцерсько-кадрового складу.

До прикладу, відомо, що останнього року навчання не буде в курсантів Рязанського повітряно-десантного училища. Їх екстерном випустять, після чого вони займуть молодші офіцерські посади. Спочатку вони вчитимуть новостворені полки з "мобіків", а вже через місяць їх мають перекинути на фронт.