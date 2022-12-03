Невідомо, що спонукало Каньє Веста назвати Гітлера та Путіна "хорошими хлопцями" – щире нерозуміння ситуація чи свідоме бажання зманіпулювати історичними фактами в корисливих цілях, однак на руку йому це точно не зіграло. Репера уже заблокували в соціальній мережі та навіть потролили в держструктурах України.
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"Русофобія чи русофілія": що сповідує Каньє
На чергову скандальну заяву американського виконавця можна було б не зважати, але, по-перше, Каньє Вест досить-таки впливовий лідер суспільної думки, та до того ж він неодноразово заявляв, що хоче балотуватись на пост президента Сполучених Штатів Америки.
Звісно, що надавати вагу його сентиментам в сторону Путіна та Гітлера не варто – це точно те, що не допоможе йому здобути електорат. Однак, аби не залишати це поза увагою, можна за допомогою гумору нівелювати значення без того маразматичних заяв репера, – що, власне, зробили в Міноборони України.
Кремлю буде важко сформулювати офіційну позицію щодо того, чи є той факт, що Каньє Вест оголосив себе прихильником і Гітлера, і Путіна, русофобією чи русофілією,
– написали у твітері відомства.
Нагадаємо, на маразматичну заяву американського співака відреагувала відома українська модель та зараз волонтерка Даша Астаф'єва. Вона лаконічно та з гумором підмітила, що Каньє "все ж таки пасує костюм г**дона" та запропонувала йому придбати в гардероб "чорний целофановий плащ".