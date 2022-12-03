Неизвестно, что побудило Канье Веста назвать Гитлера и Путина "хорошими ребятами" – искреннее непонимание ситуация или сознательное желание манипулировать историческими фактами в корыстных целях, однако ему на руку это точно не сыграло. Рэппера уже заблокировали в социальной сети и даже потролили в госструктурах Украины.

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"Русофобия или русофилия": что исповедует Канье

Очередное скандальное заявление американского исполнителя можно было бы не учитывать, но, во-первых, Канье Вест довольно-таки влиятельный лидер общественного мнения, к тому же он неоднократно заявлял, что хочет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки.

Конечно, придавать вес его сантиментам в сторону Путина и Гитлера не стоит – это точно то, что не поможет ему получить электорат. Однако, чтобы не оставлять это без внимания, можно с помощью юмора нивелировать значение без того маразматических заявлений рэпера – что, собственно, сделали в Минобороны Украины.

Кремлю будет трудно сформулировать официальную позицию относительно того, есть ли тот факт, что Канье Вест объявил себя сторонником и Гитлера, и Путина, русофобией или русофилией,

– написали в твиттере ведомства.

Обратите внимание! По мнению рэпера, Гитлер внес весомый вклад в историю развития человечества, в частности благодаря ему мир имеет микрофоны и шоссе. Это можно было бы считать достижением, но стоит вспомнить, что микрофон изобрел еврей Эмиль Берлинер, а "благодаря" предводителю нацистов погибло несколько миллионов невинных евреев. Кстати, на этот исторический факт Канье просто возразил.

Напомним, на маразматическое заявление американского певца отреагировала известная украинская модель и сейчас волонтер Даша Астафьева. Она лаконично и с юмором подметила, что Канье "все же подходит костюм г**дона" и предложила ему приобрести в гардероб "черный целлофановый плащ".