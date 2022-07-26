Військові експерти повідомляли, що "Піони" вивели зі складу 94-го арсеналу зброї та боєприпасів, розташованого в місті Омськ. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив 24 каналу, що це за зброя та як може вплинути на хід війни.

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За його словами, це артилерія, яку російська армія і раніше досить інтенсивно використовувала проти України.

В принципі, це та зброя, яка є в росії на складах. Звичайно, вони будуть її перекидати і використовувати,

– сказав військовий експерт.

Чи вона небезпечна

Разом з тим, ця зброя не становить більших ризиків, ніж ми вже бачили в артилерійській боротьбі чи в масованих ударах, які завдавала росія.

А знищувати їх можна завдяки західному озброєнню, яке ми отримуємо. Дистанція між ним і російськими конкурентами – лише у декілька кілометрів. Але вона дає велику перевагу українській армії.

"Наприклад, якщо ми подивимось на 155-міліметрові причіпні гаубиці М-777. Вони можуть долати відстань у 40 кілометрів. Це дуже важливо. Російські аналоги долають відстань у 34 кілометри", – додав Мусієнко.

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Що відомо про "Піон"

Джерело: Вікіпедія

Це 203-міліметрова самохідна артилерійська установка. Основним її призначенням є саме атака тилів противника. Середня дальність можливої атаки – 30 кілометрів. Проте активно-реактивними снарядами "3ВОФ35" може бути на відстань 47,5 кілометра.

У цих САУ було дві модифікації, які виготовлялися з 1975 до 1990 року. Загальна виготовлена кількість сягає 500 одиниць. Наразі невідомо, скільки їх залишилося на озброєнні Росії.

Зазначимо, що наші артилеристи також "успадкували" такі установки від радянської армії. Зараз вони їх використовують для нищення ворога на різних ділянках фронту.

Проте це озброєння є досить застарілим для війни у 21 столітті. Тому їх потрохи замінять сучаснішими варіантами САУ, які продовжують надходити ЗСУ від західних партнерів.