Военные эксперты сообщали, что "Пионы" вывели из склада 94-го арсенала оружия и боеприпасов, расположенного в городе Омске. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил 24 каналу, что это за оружие и как может повлиять на ход войны.

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По его словам, это артиллерия, которую российская армия и раньше достаточно интенсивно использовала против Украины.

В принципе, это оружие, которое есть в россии на складах. Конечно, они будут его перебрасывать и использовать,

– сказал военный эксперт.

Опасно ли оно

Вместе с тем это оружие не представляет больших рисков, чем мы уже видели в артиллерийской борьбе или в массированных ударах, которые наносила россия.

А уничтожать их можно благодаря западному вооружению, которое мы получаем. Дистанция между ним и российскими конкурентами – всего в несколько километров. Но он дает большое преимущество украинской армии.

"Например, если мы посмотрим на 155-миллиметровые прицепные гаубицы М-777. Они могут преодолевать расстояние в 40 километров. Это очень важно. Российские аналоги преодолевают расстояние в 34 километра", – добавил Мусиенко.

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Что известно о "Пионе"

Источник: Википедия

Это 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка. Основным ее предназначением является именно атака тылов противника. Средняя дальность возможной атаки – 30 километров. Однако активно-реактивными снарядами "3ВОФ35" могут быть на расстояние 47,5 километра.

В этих САУ было две модификации, которые производились с 1975 по 1990 год. Общее произведенное количество составляет 500 единиц. Пока неизвестно, сколько их осталось на вооружении россии.

Отметим, что наши артиллеристы также "унаследовали" такие установки от советской армии. Сейчас они используют их для уничтожения врага на разных участках фронта.

Однако это вооружение является достаточно устаревшим для войны в 21 веке. Поэтому их понемногу заменят более современными вариантами САУ, которые продолжают поступать ВСУ от западных партнеров.