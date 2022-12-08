Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Хоча наразі інформації щодо причетності України до "бавовни" на російських авіабазах немає, він припустив, що наша держава, ймовірно, брала участь в цьому.
До теми Ляпас Путіну, – військовий експерт назвав 2 ключові моменти щодо "бавовни" на аеродромах Росії
Війну треба перенести на територію Росії
Я дуже сподіваюся, що ця війна буде перенесена на територію Росії. Не можна вести війну, коли Росія б'є по українських містах зі своєї території, перебуваючи в повній безпеці, а Україна відповідає тільки по ворогу на своїй території. Так війни не виграються,
– зауважив Яковенко.
За його словами, дрони є дешевими у виробництві, тож "бавовни" на військових об'єктах країни-агресорки може побільшати й рано чи пізно вони будуть знищені. Щоправда, немає інформації щодо далекобійності цих БпЛА, але Яковенко сподівається, що ці можливості для знищення військових об'єктів будуть забезпечені.
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"Знищити бомбардувальники, що атакують українські міста – це більш ефективний засіб для того, щоб зігріти їх, аніж надавати їм нескінчені буржуйки та генератори", – констатував російський опозиційний журналіст.
Вибухи на аеродромах Росії: головне
- 5 грудня на російський аеродром "Енгельс" у Саратовської області прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу.
- Крім того, цього дня неспокійно було і на військовій авіабазі "Дягілєво" неподалік Рязані. Екстрені служби Росії повідомили, що там стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.
- А наступного ранку – 6 грудня – "бавовнятко" завітало на військовий аеродром у Курську. Відомо, що там загорівся нафтонакопичувач. Полум'я було настільки сильним, що його було видно з усіх кінців міста.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що найближчим часом кількість вибухів у Росії може збільшитися. За його словами, на цьому тлі виявилося, що на російських об'єктах стратегічної авіації немає охорони. До того ж через санкції Росія не може купити запчастини та відремонтувати пошкоджену техніку.