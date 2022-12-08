Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Хоча наразі інформації щодо причетності України до "бавовни" на російських авіабазах немає, він припустив, що наша держава, ймовірно, брала участь в цьому.

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Війну треба перенести на територію Росії

Я дуже сподіваюся, що ця війна буде перенесена на територію Росії. Не можна вести війну, коли Росія б'є по українських містах зі своєї території, перебуваючи в повній безпеці, а Україна відповідає тільки по ворогу на своїй території. Так війни не виграються,

– зауважив Яковенко.

За його словами, дрони є дешевими у виробництві, тож "бавовни" на військових об'єктах країни-агресорки може побільшати й рано чи пізно вони будуть знищені. Щоправда, немає інформації щодо далекобійності цих БпЛА, але Яковенко сподівається, що ці можливості для знищення військових об'єктів будуть забезпечені.

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"Знищити бомбардувальники, що атакують українські міста – це більш ефективний засіб для того, щоб зігріти їх, аніж надавати їм нескінчені буржуйки та генератори", – констатував російський опозиційний журналіст.

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